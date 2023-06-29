阿拉米達市亞裔副市長達索 競選州眾議員

阿拉米達市亞裔副市長達索宣布競選加州第12區聯邦眾議員。（記者張曼琳╱攝影）

阿拉米達市亞裔 副市長達索（Tony Daysog）宣布競選加州第12區聯邦眾議員 ，以接替現任眾議員芭芭拉·李（Barbara Lee）的席位。他表示，應對氣候變化、減少國家軍事預算 是他的兩個首要政綱。達索的母親為日裔，是第二次世界大戰長崎原子彈爆炸的倖存者；父親為菲律賓裔，曾在美國海軍服役，參加過越南戰爭。這段家庭歷史對他現在尋求和平和保護環境的理念帶來了深刻影響。

達索自1974至今為阿拉米達市居民，並任職市議會19年，現任職該市副市長。在此期間，他引以為豪的成就，就是將阿市的前海軍航空站轉變為開放的民用空間。

他說：「我對這項將我們的前軍事基地轉變為和平用途的工作感到特別自豪。因為我的母親是長崎原子彈的倖存者。」在長崎遭到轟炸時，達索的母親只有五歲。母親和家人當年生活的農場現在仍在長崎，距離當年原子彈爆炸現場僅2.9哩。正因如此，他認為，自身經歷讓他和其他民主黨有所不同，可以為華府帶來新的視角和聲音，以支持和平，加強對社區進行再投資和促進安全。

同樣，作為亞太裔社區的一員，反對仇恨犯罪和槍枝暴力也在他的政綱中。達索認為，華府的政客與中國的競爭關係，為針對亞裔尤其華裔仇恨犯罪帶來消極影響，「兩國一切都如此競爭，人們實際上並沒有以和平的方式思考、談論。所以大家都在談論競爭，我認為這也是一個全國性討論。」

他承諾，如果成功當選，將在中美兩國之間如何共同向前發展的對話方面發揮積極作用。另外，他贊成增強預防槍枝暴力犯罪的立法，加強背景調查，控制槍枝流行。

達索尤為關心氣候變化問題。他指出，在灣區，不單單是阿拉米達市因為是島嶼而受到海平面上升的影響，選區的每個城市，像是屋崙和聖利安住，都直接受到海平面上升的影響。

達索畢業於恩西納爾高中（Encinal High School），曾擔任學生會主席，後就讀於柏克萊加大，獲得美國歷史學士學位和城市與區域規畫碩士學位。其政綱重點還包括減少軍事預算，將支出轉向全民醫療保健、幫助背負學生貸款債務的年輕人，讓高等教育更加可負擔。