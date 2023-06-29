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校董會主席王兆倫：金山市大粵語證書課程 明年恢復

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山市立大學校董會主席王兆倫表示，該校董會公開承認了今年課程目錄中的16個學分的粵語證書課程被撤銷是錯誤的，並決定改正。（受訪者供圖）
舊金山市立大學校董會主席王兆倫表示，該校董會公開承認了今年課程目錄中的16個學分的粵語證書課程被撤銷是錯誤的，並決定改正。（受訪者供圖）

舊金山市立大學（CCSF）校董會主席王兆倫（Alan Wong）27日晚間表示，校董會公開承認了今年課程目錄中的16個學分的粵語證書課程被撤銷，是錯誤的，並一致通過了在2023至2024點課程目錄中註明，將在2024至2025學年提供16個學分的粵語證書的決定。王兆倫稱此為「邁出了改正錯誤的第一步」。

上周二（20日），王兆倫譴責該校撤銷已獲批准的16個學分（Unit）的粵語成績證書(CAch)課程，並表示這一課程已被列入該校要求的課程流程，並獲得校董會的通過，以及該校課程委員會的推薦。但委員會卻撤銷了對16個學分的粵語證書課程的支持。

在粵語課程被撤銷前，已經做好準備提交給加州社區學院校長辦公室(California Community Colleges Chancellor's Office，簡稱CCCCO)進行最終審查。

王兆倫說：「我們需要這張證書，以便我們能夠培訓下一代的公共安全、醫療保健和社會工作者，為華人社區服務並建立信任。我們現在終於認識到中文和粵語社區的重要性。」

王兆倫表示，有些學生了解了16個學分的粵語證書課的設立，期待在課程目錄中看到它。他們曾驚訝地發現課程一度缺失，現在目錄中註明，提供了透明度，是對社區的承諾，讓學生了解到學校將致力於在2024至2025學年重開粵語課程。

王兆倫表示，在22日下午的校董會中，舊金山市立大學的法律顧問指出，課程委員會撤銷校董會已經批准的證書課程是不恰當的，將16個學分的粵語成績證書課程撤銷是越權行為。

儘管確定課程委員會越權，16單元證書課本應送交給加州社區學院校長辦公室做下一步審批 。但由於證書課已從學院的課程管理應用程序「CurrIQunet」中刪除，因此只能等到2024至2025學年再開設了。

2021年，舊金山市立大學管理層曾打算削減已招收滿員的粵語班，因為該粵語班不是證書課程，沒有資格獲得政府的額外資助。去年1月，在40多個社區組織聯盟和社區民眾的抗議下，校董會通過了一項由時任校董王兆倫起草的政策，以保護該校粵語教學，並促使市立大學創建兩個新的粵語證書課程。

在舊金山，粵語是華人最常用的語言。根據該市2021年語言訪問摘要報告，所有市政府部門與英語水平有限的客戶互動有65萬9184次，其中的43.6%，即28萬7474次使用粵語。

舊金山警察局數據也指出，在2020年共提供了9380次粵語口譯服務，其中包括3289次現場口譯服務和6091次的智能手機應用口譯服務。粵語也是911家庭暴力熱線中最需要被翻譯的語言之一。

舊金山 加州 華人

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