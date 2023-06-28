金山餅店砍人案 律師稱嫌犯有精神病

61歲的黎福寶因涉嫌刺傷金山華埠永興餅店工作的華人婦女，被控企圖謀殺、用致命武器攻擊、毆打造成嚴重身體傷害、非法監禁及二級盜竊等重罪。（受訪者供圖）

61歲的黎福寶（音譯，Fook Poy Lai）因涉嫌刺傷金山華埠 永興餅店工作的58歲華人婦女，被控企圖謀殺、致命武器攻擊、毆打造成嚴重身體傷害、非法監禁以及二級盜竊等重罪，案件聽證會27日舉行。辯護律師沃德( Diamond Ward )表示，黎福寶被診斷出患有精神分裂症，並反駁說，黎福寶襲擊人是因為長期的仇恨這種說法是「錯誤的」。

5月29日的案件情節驚悚。上午9時48分，黎福寶手拿水果刀，忽然衝入位於華埠士德頓街（Stockton St）的永興餅店內，直接用刀狂捅工作的女員工阿芬。受害者拼命掙扎，跑到廚房附近跌倒，傷勢嚴重，血流滿地。正在店內消費的中華總會館商董李殿邦當即站出來，提醒其他員工，有人行兇，不要出來，並快速報警；而店東陳永興也勇敢地站出來阻止兇手，不准他離開。警方到場後將其逮捕。

根據舊金山 標準報報導，黎福寶有長期的暴力史，與該餅店有關，包括2007年和2016年兩次襲擊餅店東主的父親。不過，東主陳永興數次對本報表示，不認識此人。他27日說，不知道襲擊者黎福寶是否患有精神疾病，目前專注於生意，員工阿芬還在療養中。

黎福寶曾因2016年的襲擊事件在監獄 服刑9年，5月29日作案時，他才剛剛假釋出來10天。陳永興曾向標準報證實了2016年的襲擊事件，但他不記得黎福寶是否為攻擊父親的人，即使警方告訴他黎福寶是攻擊者。他提供了父親的出生日期，這與2016年案件的受害者的年齡相符，其父在襲擊事件發生數年後去世。

辯護律師沃德在法庭外表示，黎福寶不知道他在事發當天的行為，他被診斷出患有精神分裂症，十多年來，他一直在州醫院進進出出。沃德還批評了她所看到的媒體敘事。這些報導列舉了黎福寶和餅店之間的暴力歷史，表明這次襲擊是基於長期的仇恨，她否認此種說法，「那是絕對錯誤的，隨著案件的進行，我打算要證明這一點。」

沃德說，黎福寶於2022年12月被假釋出獄，並被轉移到一家州立醫院，但刑事司法系統沒有為他提供任何支持、照顧或其他資源，只是在出院後將他安置在一個「中途之家」社區矯正中心（幫助出獄者融入社會） 。