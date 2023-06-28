半月灣槍擊案 出事2農場挨罰超過16.5萬元

加州當局以違反健康與安全為由，對今年涉及1月半月灣槍擊案的兩家農場處以超過16萬元的罰鍰。圖為加州陶土花園提供給工人居住的貨櫃組合屋。（美聯社）

在半月灣（Half Moon Bay）農場發生造成七人死亡的大規模槍擊 事件五個月後，加州 當局以違反健康和安全為由，對兩家農場開罰超過16萬5000元。

曾在這兩家農場工作過的華裔 男子趙春力（Chunli Zhao，音譯），今年1月23日犯下這起大規模槍擊案，被控七項謀殺罪和一項謀殺未遂罪，但他並未認罪。這起發生在舊金山以南約30哩沿海小鎮的槍案，震驚了北美華人社區。

當局表示，趙春力當天先前往加州陶土花園（California Terra Garden）開槍，造成四名同事死亡，一名同事受傷。隨後再驅車前往兩哩外的康柯德農場（Concord Farms），槍殺了三名工人。據了解，趙春利於2015年被康柯德農場解雇。

加州職業安全與健康局（Division of Occupational Safety and Health，簡稱CAL/OSHA）26日發出聲明表示，根據調查，加州陶土花園涉及22項違規行為，建議對其處以11萬3800元罰鍰，康柯德農場涉及19項違規行為，建議處以5萬1770元罰鍰。

加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室此前表示，相對於加州最低時薪15.5元，一些農場工人表示他們的時薪只有9元，而且住在貨櫃屋裡。

紐森發言人維亞森諾（Daniel Villaseñor）說：「根據農場工人對州長訴說的工作與居住條件，的確十分悲慘，但大部分工人都別無選擇，只能默默忍受。」

加州陶土花園的違規行為包括：未能制定通知員工發生槍擊威脅、指示他們避難的計畫。紀錄顯示，1月23日的槍擊事件是加州陶土花園至少第二次有員工企圖殺死同事的事件。

根據報導，加州陶土花園一名經理去年7月威脅要殺死另一名經理，對著他居住的拖車開槍。子彈穿過拖車，射入旁邊另一輛拖車，而第二輛拖車正是被趙春力開槍打死的華裔工人邴葉濤（Yetao Bing，音譯）的住處。此次事件並未造成任何人受傷。

州職業安全與健康局指出，在7月事件發生後，加州陶土花園並未提供員工有關槍擊事件的安全培訓。

康柯德農場的違規行為則包括：未能解決先前的職場暴力問題，也未能制定計畫防範未來發生更多暴力事件。職業安全與健康局表示，1月槍擊案發生後，康柯德農場也沒有為工人提供輔導服務。

兩家農場的共同違規行為包括：沒有以西語裔和華裔工人能了解的語言對其進行培訓，在農場上提供給工人的住房也沒有申請勞動營（labor camp）許可證。

維權人士表示，半月灣當地農場大部分的工人都是西語裔，發生槍擊案的這兩個香菇農場是少數雇有華裔工人的農場。