華人同志：舊金山驕傲遊行變成政治秀

華人同志奧斯汀認為「驕傲大遊行」一年不如一年，摻雜太多政治因素。（記者李怡╱攝影）

在剛剛過去的周日，舊金山 舉辦了第53屆「驕傲大遊行」。數十萬人齊聚市中心市場街（Market Street），參加這一充滿愛與包容、宣揚平權與多元文化的傳統活動。

但在華人同志奧斯汀看來，「驕傲大遊行」是一年不如一年，特別是舊金山現在那麼蕭條，市場街遊民與癮君子遍地、商鋪幾乎全部關閉、金融區的辦公室近一半都空著。「每一天的新聞都是負面的，只有遊行這一天喜氣洋洋，突然一下感覺好像什麼都沒有了，就很假。」

作為多元性別LGBTQIA+群體的一員，奧斯汀並非反對舊金山舉行慶祝活動。他2008年第一次參加「驕傲月大遊行」，正逢加州 法院判定當時的一項同性婚姻禁令違憲，相當於首次承認同性婚姻。儘管同年11月，選民通過投票 再次禁止了同性婚姻，仍有1萬8000名同性情侶利用短暫的窗口期合法結婚。「遊行上特別多人結婚，能感受到真正的那種慶祝。」他說，「但是現在摻雜了太多的政治因素，就像是為了這個符號，刻意去辦這樣的活動，標榜自己的多元、包容。」

奧斯汀認為，不管是藍州還是紅洲，反對還是支持，都在拿LGBTQIA+做文章，而對立導致雙方更容易走極端，佛羅里達州的「不說同性戀」法就是一個很好的例子。他不明白：「本來只是一個性取向、一個身分符號，為什麼變成政治鬥爭的工具？」

奧斯汀還表示，用LGBTQIA+把性少數群體綁在一起實際上非常荒謬：「他們的利益並不一定相同，很多時候沒有辦法共情」。他說，「一個人的價值觀取決於他的生長環境和社會階層，不會因為他的性取向是什麼就怎麼樣。」