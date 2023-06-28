屋崙華促會聯手市府 清理市容重災區
屋崙華促會（OCIC）聯同市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）辦公室和市府公共工程部門（Oakland Public Works Department）為解決非法傾倒、垃圾回收和堆肥收集、塗鴉和無家可歸者營地等問題，27日開展半日的掃街活動。
當天上午，華促會主席主席莊錦鎮（Stewart Chen）、副主席馬作林（Joe Ma）、彭一玲（Elaine Peng）、托尼·鄭（音譯Tony Trinh）以及市府公共工程部門主任達菲（Harold Duffey）、市議長勵琪辦公室高級政策顧問林泓玉 （Amaya Jennifer Lin）、公共工程助理主任海瑟薇（Kristin Hathaway）等一行人，在位於Webster街華促會辦公室樓下集合後，走訪超過五個華埠非法垃圾傾倒的「重災區」。
非法垃圾傾倒、塗鴉問題的「重災區」分別在Webster街夾7街、Webster街夾8街金門銀行（Gateway Bank）前的垃圾箱，以及10街永旺商業中心門前等。
達菲望向Webster街溢出的垃圾箱並表示，在城市街道上安置的垃圾箱「實際上是提供給路過的行人扔手中的咖啡紙杯和飲品瓶子的，它們並不是用來扔垃圾」。
達菲指出，有數據顯示目前屋崙市，有六分之一的企業沒有訂閱垃圾處理服務。因此華埠的部分企業和居民，因為沒有垃圾處理服務，所以才會把垃圾扔在街道上給飲品瓶專用的垃圾箱。他強調這樣的行為，就是「非法傾倒」。
他說，市府公共工程部門已經與廢物管理部門合作，對沒有垃圾處理服務的商業和居民進行登記。
同時，達菲也對即將同華促會展開的合作感到興奮，他表示，如欲解決困擾屋崙市多年非法垃圾傾倒問題，需要社區間的合作。他將在未來與華促會建立緊密聯繫，提升華埠街道的清潔。
助理主任海瑟薇向本報表示，屋崙市商業或是居民，沒有訂閱垃圾處理服務，將會被罰款。她表示將與屋崙華促會合作，找到一個合理的解決方案。
莊錦鎮表示，他計畫與市府公共工程部門展開合作，為其提供中文服務，先合作進行社區外展，讓沒有訂閱垃圾處理服務的商業或居民了解情況。之後如還不按規定處理垃圾，公共工程部門將單獨執行罰款。
市議長勵琪在電郵中向本報表示，只有市府、華促會、居民和企業齊心協力，才能找到問題的根源，「例如非法傾倒垃圾、減少塗鴉、適合步行的人行道以及滿足無家者的需求，市政府無法單獨做到這一點。我們需要與華促會這樣的社區組織合作，了解非法傾倒垃圾的來源，並致力於共同努力保持我們的社區清潔和公共安全」。
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