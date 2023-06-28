屋崙華促會聯手市府 清理市容重災區

屋崙華促會聯同市議長勵琪辦公室和市府公共工程部門為解決畫布非法傾倒、垃圾回收和堆肥收集、塗鴉和無家可歸者營地等問題，開展半日的掃街活動。（記者張曼琳╱攝影）

屋崙 華促會（OCIC）聯同市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）辦公室和市府公共工程部門（Oakland Public Works Department）為解決非法傾倒、垃圾回收和堆肥收集、塗鴉和無家可歸者營地等問題，27日開展半日的掃街活動。

當天上午，華促會主席主席莊錦鎮（Stewart Chen）、副主席馬作林（Joe Ma）、彭一玲（Elaine Peng）、托尼·鄭（音譯Tony Trinh）以及市府公共工程部門主任達菲（Harold Duffey）、市議長勵琪辦公室高級政策顧問林泓玉 （Amaya Jennifer Lin）、公共工程助理主任海瑟薇（Kristin Hathaway）等一行人，在位於Webster街華促會辦公室樓下集合後，走訪超過五個華埠 非法垃圾傾倒的「重災區」。

非法垃圾傾倒、塗鴉問題的「重災區」分別在Webster街夾7街、Webster街夾8街金門銀行（Gateway Bank）前的垃圾箱，以及10街永旺商業中心門前等。

Webster街夾7街溢出的垃圾箱。（記者張曼琳╱攝影）

達菲望向Webster街溢出的垃圾箱並表示，在城市街道上安置的垃圾箱「實際上是提供給路過的行人扔手中的咖啡 紙杯和飲品瓶子的，它們並不是用來扔垃圾」。

達菲指出，有數據顯示目前屋崙市，有六分之一的企業沒有訂閱垃圾處理服務。因此華埠的部分企業和居民，因為沒有垃圾處理服務，所以才會把垃圾扔在街道上給飲品瓶專用的垃圾箱。他強調這樣的行為，就是「非法傾倒」。

他說，市府公共工程部門已經與廢物管理部門合作，對沒有垃圾處理服務的商業和居民進行登記。

同時，達菲也對即將同華促會展開的合作感到興奮，他表示，如欲解決困擾屋崙市多年非法垃圾傾倒問題，需要社區間的合作。他將在未來與華促會建立緊密聯繫，提升華埠街道的清潔。

助理主任海瑟薇向本報表示，屋崙市商業或是居民，沒有訂閱垃圾處理服務，將會被罰款。她表示將與屋崙華促會合作，找到一個合理的解決方案。

莊錦鎮表示，他計畫與市府公共工程部門展開合作，為其提供中文服務，先合作進行社區外展，讓沒有訂閱垃圾處理服務的商業或居民了解情況。之後如還不按規定處理垃圾，公共工程部門將單獨執行罰款。