林文傑請願書案和解 收1元賠償金
參與舊金山聯合學區罷免教育委員運動的華裔家長林文傑（Kit Lam），在2022年對涉嫌偷竊家長簽名請願書的男子克魯塔（Jason Kruta）提出民事訴訟一案，最終雙方日昨達成和解。
該案事發在2021年5月30日，華裔家長林文傑當時正在列治文區Clement街的農夫市場，為罷免舊金山聯合學區三名教委高勵思（Alison Collins）、羅佩思（Gabriela López）和莫力加（Faauuga Moliga）收集簽名請願書。 在林文傑提供的事發過程的視頻中可見，他發現克魯塔偷取的一疊簽名請願書後試圖追回的過程。在此期間克魯塔試圖躲避鏡頭，承認了他拿走請願書後歸還。
克魯塔於2021年9月被捕，被指控一項盜竊召回請願書輕罪。2022 年 4 月 12 日，法官批准了克魯塔提出的替代懲誡計畫（diversion program）請求，其中包括25小時的社區服務和接受12次衝動控制治療，以換取撤銷對他的刑事訴訟，另外還要支付金額待定的賠償金給林文傑。
同日，林文傑對克魯塔提起民事訴訟，指控其盜竊其財產，同時侵犯林文傑受加州憲法的保障向政府請願和罷免民選官員的權利。
在林文傑25日晚間提供的一份書面聲明中表示，今年6月7日，林文傑與克魯塔達成和解。作為和解協議的一部分，克魯塔同意在本月26日「舊金山紀事報」等報紙發布中英雙語的公開道歉信，並向林文傑支付1元作為賠償金。
林文傑為香港移民和註冊民主黨人，一對子女在舊金山聯合校區上學。林文傑表示，他自願為其子女和該校區的學生罷免三位教委，收集了超過1萬2000多個簽名，幫助罷免運動獲得投票資格，為最活躍的罷免支持者之一。現在林文傑在選區包括部分日落區的市議員殷嘉立（Joel Engardio）辦公室擔任立法助理。
林文傑說：「這起訴訟從來不是為了錢，而是揭露克魯塔和其他人是否試圖顛覆民主進程的真相。 民主是脆弱的，當我經歷和目睹反民主行為並被侵犯憲法權利後，我明白我必須捍衛自身權利並尋求正義。」
於此同時林文傑也感謝克魯塔做出了公開道歉，他說：「我當然也不想再有人因為這件事騷擾他了。我認為這件事已經結束了。」
林文傑的代理律師羅奇（John Roach）指出：「加州憲法第二條賦予加州人民罷免民選官員權力。無論是否同意罷免，我們都應強烈譴責竊取請願書損害民主進程的行為。」
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