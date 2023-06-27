林文傑請願書案和解 收1元賠償金

林文傑也感謝克魯塔先做出了公開道歉。（本報檔案照）

參與舊金山 聯合學區罷免 教育委員運動的華裔家長林文傑（Kit Lam），在2022年對涉嫌偷竊家長簽名請願書的男子克魯塔（Jason Kruta）提出民事訴訟一案，最終雙方日昨達成和解。

在林文傑提供的事發過程的視頻中可見，克魯塔承認了他拿走請願書後歸還。（林文傑提供/Jenny G Shao拍攝）

該案事發在2021年5月30日，華裔家長林文傑當時正在列治文區Clement街的農夫市場，為罷免舊金山聯合學區三名教委高勵思（Alison Collins）、羅佩思（Gabriela López）和莫力加（Faauuga Moliga）收集簽名請願書。 在林文傑提供的事發過程的視頻中可見，他發現克魯塔偷取的一疊簽名請願書後試圖追回的過程。在此期間克魯塔試圖躲避鏡頭，承認了他拿走請願書後歸還。

克魯塔於2021年9月被捕，被指控一項盜竊召回請願書輕罪。2022 年 4 月 12 日，法官批准了克魯塔提出的替代懲誡計畫（diversion program）請求，其中包括25小時的社區服務和接受12次衝動控制治療，以換取撤銷對他的刑事訴訟，另外還要支付金額待定的賠償金給林文傑。

同日，林文傑對克魯塔提起民事訴訟，指控其盜竊其財產，同時侵犯林文傑受加州 憲法的保障向政府請願和罷免民選官員的權利。

26日克魯塔在「舊金山紀事報」發布的中英雙語的公開道歉信。（林文傑供圖）

在林文傑25日晚間提供的一份書面聲明中表示，今年6月7日，林文傑與克魯塔達成和解。作為和解協議的一部分，克魯塔同意在本月26日「舊金山紀事報」等報紙發布中英雙語的公開道歉信，並向林文傑支付1元作為賠償金。

林文傑為香港移民和註冊民主黨人，一對子女在舊金山聯合校區上學。林文傑表示，他自願為其子女和該校區的學生罷免三位教委，收集了超過1萬2000多個簽名，幫助罷免運動獲得投票資格，為最活躍的罷免支持者之一。現在林文傑在選區包括部分日落區的市議員殷嘉立（Joel Engardio）辦公室擔任立法助理。

克魯塔向林文傑支付1元作為賠償金。（林文傑供圖）

林文傑說：「這起訴訟從來不是為了錢，而是揭露克魯塔和其他人是否試圖顛覆民主進程的真相。 民主是脆弱的，當我經歷和目睹反民主行為並被侵犯憲法權利後，我明白我必須捍衛自身權利並尋求正義。」

於此同時林文傑也感謝克魯塔做出了公開道歉，他說：「我當然也不想再有人因為這件事騷擾他了。我認為這件事已經結束了。」

林文傑的代理律師羅奇（John Roach）指出：「加州憲法第二條賦予加州人民罷免民選官員權力。無論是否同意罷免，我們都應強烈譴責竊取請願書損害民主進程的行為。」