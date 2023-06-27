假教授真詐騙 華人新生被要求買禮品卡損失近千元
驪歌聲落，告別高中生涯的畢業生對秋季開始的大學新生活充滿期待。但聖蓋博谷華人社區近日卻連續傳出獲得名校錄取的新生被網路詐騙團夥「釣魚」，騙子假冒長春藤或頂級大學教授、使用與教授本人極其相似的電子郵址，邀請新生「做研究項目」，然後利用付給報酬和支付費用的時間差詐騙新生，有華人新生明察秋毫懸崖勒馬，有新生則上當受騙，白白損失近千元。
格蘭杜拉高中今年剛剛獲得全美頂尖名校錄取的C同學，三周前開始陸續收到多所「名校教授」的聯絡郵件，其中包括錄取他的一所藤校「教授」的電子郵件。這位教授熱烈祝賀他獲得錄取，表達對今年秋季校園見面的期待，同時表示正在做一個歷史學方面的研究項目，需要像C同學這樣聰明勤奮且對人文議題有興趣的學生幫忙，問他願不願意加入研究項目。該教授還表示，他的項目獲得不少研究經費，加入研究項目的學生一個月的工作可以獲得1000元的報酬。
C同學喜出望外，名校果然不同尋常，還沒有正式踏入校門，就已有工作和研究機會。他將好消息告訴家人，全家都為他高興。
為更多瞭解教授和研究項目內容，C同學前往被錄取的名校網站，打入那位教授的名字，果然看到教授的名字以及多年的研究成果。
接下來幾天，這位「教授」通過電子郵件發來不少鏈接，介紹研究項目。C同學表示，他花費不少時間閱讀整個研究計畫，等待教授分配研究方向，但過了好幾天，教授都沒有分配任務。第三天，教授來信說，因為C同學還是新手，還不適合馬上接手具體研究工作，可以先從輔助性工作開始。
教授接著表示，他的研究目前已到一個階段，有三個人需要感謝，但因他工作實在太忙，所以請C同學幫忙購買三張價值250元的禮品卡，買好後先拍照上傳然後再將禮卡寄給教授，好讓教授感謝這些幫忙人的辛勞。教授同時給C同學傳來一張電子支票，上面的數字是1000元，而且有某銀行的名字，教授說，這包括禮品卡的費用和C同學跑腿的勞務費。
C同學很快先將支票存到父母為他新開的銀行帳戶，看到1000元入帳。當天晚上，他連夜到教授指定的連鎖店購買三張禮品卡，並將禮品卡拍照傳給教授。
萬萬沒有想到，C同學第二天再去查看銀行帳戶時，發現前一天存進的1000元已不翼而飛。他向銀行詢問，行員告訴他，支票已被發出人取消。C同學馬上聯絡那位教授，再也不得回覆。
C同學日前在和同學聚會時講到遭遇，才得知「教授邀請做研究」的並非只有他一個，另一位同樣是今年入讀名校的同學，也收到多所大學「教授」做研究的邀請電郵，只是那位同學有已在名校讀大三的親戚，說這些年都不時收到類似教授信函「邀請有償做研究項目」其實都是騙局。這位同學也確實在大學中查到教授名字，但進一步查詢教授的電子郵件，才發現真假教授電子郵件的細微差別，躲過受騙。
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