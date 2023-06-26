開發商鑽法規漏洞 富裕社區建大型住宅 居民憂心官員無力阻止

灣區多個富裕社區將開發大型住宅項目。圖為灣區一處正在施工的公寓大樓。（Getty Images）

八層公寓樓拔地而起位於洛斯阿圖山 (Los Altos Hills) 的億萬富翁臥室社區之上？ 布倫特伍德龐大的單戶住宅區兩側有數百套公寓？ 150棟房屋高高地坐落在馬連縣鄉村田園風光的山坡上？

這些並不是虛構。它們是越來越多的開發商在灣區 最獨特社區進行開發大型住房項目之一。 令一些長期居民感到恐懼的是，當地官員可能無力阻止建設。

這一切都要歸功於州住房法中的一項直到最近才被想起的條款，內容為對未能盡力緩解日益嚴重住房危機城市的懲罰。 開發商已經開始援引這項被稱為「建築商補救措施」（builder's remedy）的規則，希望推動比當地社區限制通常允許的規模大得多的項目。

根據灣區新聞組對當地官員調查和整個地區規畫文件，今年到目前為止，11個地方市縣至少提出了34個此類項目，總計超過6400個單元。許多提案都針對長期抵制大型住房項目的富裕地區。

灣區的住房政策專家里根(Matt Regan)表示，30年前，當州政府通過「建築商補救措施」法規時，它被作為刺激城市履行其住房責任的「核子選擇」（nuclear option） 。

但直到去年南加州 開發商援引該條款之前，幾乎沒有人聽說過該條款。 即使更多的開發商熟悉了它，大多數人也會擔心惹惱當地官員，他們需要他們的支持來建設大多數項目。 但厭倦了當地許可程序的繁文縟節，一些人現在看到了這項是一個絕佳的機會。

「那些核子按鈕正在被按下」，里根說。

開發商提出「建築商補救」項目的市縣包括聖荷西（15個項目）、山景城（5個）、巴洛阿圖（3個）、洛斯阿圖山（3個）、布倫特伍德（2個）、蒙洛公園、聖馬刁、 布利桑頓、蘇諾瑪、費爾法克斯和馬連縣。

這些提案針對富裕城市的主要原因之一是，開發商可以收取更高的租金 和銷售價格，以抵消他們需要在項目中包含經濟適用房部分所減少的收入。

隨著更多潛在爭議提案出現，該地區各城市面臨著越來越大壓力。一些地方官員正在製定法律策略，以阻止任何「建築商補救」項目啟動。

「他們已經感受到了壓力」，半島開發商福萊恩巴格(Forrest Linebarger)說， 「許多富裕城市都在這個過程中苦苦掙扎。」

當洛斯阿圖山的居民得知在樹木繁茂的矽谷郊區的三個地點建造一百多套公寓、共管公寓和聯排別墅提議時，他們感到震驚。

「我認為這是完全的錯誤」，89歲的普萊斯 (Duffy Price) 說。他在洛斯阿圖山生活了40多年。 普萊斯擔心，在橡樹點綴的山丘上增加更多居民會阻礙野火期間的疏散。 她還迫切希望保護該鎮的鄉村生活質量。