中華總會館講座 談華裔社區對美國貢獻

美國華僑史學者及著名的華人社區支持者李萱頤。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 駐美中華總會館24日在華埠勝利堂以「從岡州旅厝、華僑原籍安葬，談會館服務華人 爭取權益的重要歷史角色」為題舉辦講座，資深歷史學者、香港歷史博物館美國華裔 僑史客座研究員及策展人吳瑞卿（Dr. Sonia Ng）、美國華僑史學者李萱頤（David Lei）應邀為主講人，談華人社區歷史及華裔對美國主流社會的影響，近百名僑界和社區人士與會。

中華總會館總董李燦桐、歷史文物委員會主任李殿邦以及資深董事伍璇燦等致詞，歡迎大眾參與講座，了解華裔社區歷史、對美國社會的貢獻。李殿邦表示，讓更多人了解華裔的貢獻，有助於增進族裔間互相理解，防止針對亞裔社區的仇恨。

岡州旅厝為美國現存最古老的華人墓園遺跡。十九世紀在美國的華人墓場有多種名稱：旅厝、山所、義所，更有稱別墅，表示暫時棲留之地。自淘金年代到上世紀中葉，華人來美無論經商或打工，絕大多數並非想永遠留在異國。如不幸客死他鄉，也要歸葬故土，在異國的墓園也只是暫棲之所。

借助珍貴的歷史文獻，吳瑞卿講述了中華總會館幫助鄉梓殮葬及撿運骨骸運回故土安葬的歷史。吳瑞卿介紹，岡州旅厝古蹟的所在地，即林肯公園哥爾夫球場 (Lincoln Park Golf Course）和附近地區，在1880年代前為該市墳場所在地，是美國西岸最早的墓地區。

1902年和1909年為建設和擴展林肯公園哥爾夫球場，政府准許開發商清除四周的墓地和亂葬崗，但是清除墓地時並沒有將骨骸遷葬，只是堆到附近的山地。有紀錄顯示，岡州旅厝在1916年接到搬遷通知，只留下地標。

1989年舊金山大地震後，意外發掘到700多具骸骨，其中32具鑑定是華人。舊金山華僑史學者和僑社團體向有關當局申請領取這批骨骸遷葬，當時剛建成的私人墳場金山陵園捐出大門入口一方地，埋葬先僑。吳瑞卿表示，學者們認為如今的岡州旅厝，泥土之下已經沒有先人的骨骸。