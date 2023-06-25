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庫比蒂諾YMCA 建加州原生植物花園

記者葛歆睿 / 庫比蒂諾報導
矽谷基督教青年會西北分址的新花園，占地近8000平方呎，除了果樹和蔬菜以外，都是100%的本土植物。（記者葛歆睿 / 攝影）
矽谷基督教青年會西北分址的新花園，占地近8000平方呎，除了果樹和蔬菜以外，都是100%的本土植物。（記者葛歆睿 / 攝影）

經過上百名志工在長達9個月的時間裡的努力，位於庫比蒂諾的矽谷基督教青年會（Young Men's Christian Association，YMCA）西北分址（Northwest），擁有了一座漂亮的加州原生植物花園，在提供休閒空間、回饋社區的同時，推廣追求節約用水以及支持生物多樣性的景觀設計理念。

據Northwest YMCA執行總監Matt Montelongo介紹，新花園所在位置過去是一片從未開發使用過的土地，「我們認為如果創建一個花園，會員可以來閒逛、放鬆，欣賞美麗的景色，那就太好了。」

Montelongo表示，能夠實現這一目標，要感謝庫比蒂諾扶輪社（Rotary Club of Cupertino）和加州水服務（California Water Service）的資助、社區成員的捐款、以及志工們付出的時間。為了回饋社區，Northwest YMCA計畫提出烹飪計畫，以花園種種植的農產品為原材料，烹飪健康且成本合理的食物，並捐贈給當地的慈善機構和YMCA有需要的家庭。

新花園占地近8000平方英呎，除了果樹和蔬菜外，都是100%的本土植物。花園的設計師Shelkie Tao介紹，加州原生植物花園可以比草坪節約最多80%的水，並且支持物種多樣性。

Shelkie表示，由於氣候變化，地球上的物種消失下降得非常快，僅在過去的50年中，北美就失失了30億隻鳥，而帝王蝶在過去的20年數量減少了99%。如果不抓緊恢復原生植物，更多的鳥會消失，帝王蝶也真的會滅絕。

Shelkie希望藉由這個花園，讓更多人看到用原生植物也可以打造美麗的景觀，還有利於生態環境，從而鼓勵他們在自己家中種原生植物。

花園的設計師Shelkie希望藉讓更多人看到用原生植物也可以打造美麗的景觀，還有...
花園的設計師Shelkie希望藉讓更多人看到用原生植物也可以打造美麗的景觀，還有利於生態環境，從而鼓勵他們在自己家中種原生植物。（記者葛歆睿 / 攝影）

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