布里德擬挪3000萬兒童保育預算 議員質疑 社區憤怒：不應成替代品

舊金山市長布里德（London Breed）計畫透過從早期兒童保育資金中調撥約3000萬元，用於支付包括食品安全計畫等其他開支。（美聯社）

舊金山 市長布里德（London Breed）計畫透過從早期兒童保育資金中調撥約3000萬元，用於支付包括食品安全計畫等其他開支，來彌補7億8000萬元的兩年期預算赤字。同時，她建議透過向舊金山市中心辦公空間的轉租人提供稅收減免，鼓勵企業進入或留在市中心。

舊金山市府領導人正試圖防止舊金山陷入經濟衰退，布里德提出了一系列旨在刺激市中心經濟活動的建議，但市議員們對這些措施會給社會服務項目（包括兒童保育）帶來的資金損失，持謹慎態度。

如果獲得批准，布里德提出的立法將在未來兩年內，將法律規定的本市資助早期兒童保育和教育 計畫的最低金額減少約3000萬元。布里德的雙管齊下提案之所以引發重大爭議，是因為她想要削減的稅項相對較新，是被稱為「嬰兒提案C」（Baby Prop C）的提案，於2018年被選民通過，收益幾乎全部用於早期兒童保育和教育計畫。雖然兒童保育稅在2018年獲得通過，但因其反對者的法律行動，資金一直擱置至今，4億美元的資金被放在嬰兒和家庭基金中。

布里德的立法將允許舊金山從嬰兒和家庭第一（Babies and Families First）基金的稅收中提取資金，以支付本市現有的 「基線計畫」（baseline programs）。這引起了早期兒童護理社區的憤怒，他們指出，「嬰兒提案C 」旨在補充本市已經提供的服務，而不是作為其替代品。」

議會很快對這一雙重立法方案表示懷疑，正在逐步達成妥協，以保障未來的兒童保育資金，同時在短期內為布里德市長提供財政靈活性。

舊金山市議員梅爾加（Myrna Melgar）22日對布里德的提案提出了修正案，允許市長使用嬰兒和家庭基金中的資金所產生的利息來支付未來兩年的 「基線計畫」，最高可達3000萬元。

此外，主計長辦公室（the Controller's Office）分析了商業租金 減稅的潛在影響，發現其收益相當微弱。事實上，成本可能超過了收益，因為損失了1700萬元的稅收，其中絕大部分用於支持兒童保育和教育。

梅爾加說：「這種非常小的商業稅收減少，與我們不建立一個普遍的兒童護理系統所失去的東西不在同一水平上。」