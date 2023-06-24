我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

布里德擬挪3000萬兒童保育預算 議員質疑 社區憤怒：不應成替代品

編譯組／舊金山23 日電
舊金山市長布里德（London Breed）計畫透過從早期兒童保育資金中調撥約3000萬元，用於支付包括食品安全計畫等其他開支。（美聯社）
舊金山市長布里德（London Breed）計畫透過從早期兒童保育資金中調撥約3000萬元，用於支付包括食品安全計畫等其他開支。（美聯社）

舊金山市長布里德（London Breed）計畫透過從早期兒童保育資金中調撥約3000萬元，用於支付包括食品安全計畫等其他開支，來彌補7億8000萬元的兩年期預算赤字。同時，她建議透過向舊金山市中心辦公空間的轉租人提供稅收減免，鼓勵企業進入或留在市中心。

舊金山市府領導人正試圖防止舊金山陷入經濟衰退，布里德提出了一系列旨在刺激市中心經濟活動的建議，但市議員們對這些措施會給社會服務項目（包括兒童保育）帶來的資金損失，持謹慎態度。

如果獲得批准，布里德提出的立法將在未來兩年內，將法律規定的本市資助早期兒童保育和教育計畫的最低金額減少約3000萬元。布里德的雙管齊下提案之所以引發重大爭議，是因為她想要削減的稅項相對較新，是被稱為「嬰兒提案C」（Baby Prop C）的提案，於2018年被選民通過，收益幾乎全部用於早期兒童保育和教育計畫。雖然兒童保育稅在2018年獲得通過，但因其反對者的法律行動，資金一直擱置至今，4億美元的資金被放在嬰兒和家庭基金中。

布里德的立法將允許舊金山從嬰兒和家庭第一（Babies and Families First）基金的稅收中提取資金，以支付本市現有的 「基線計畫」（baseline programs）。這引起了早期兒童護理社區的憤怒，他們指出，「嬰兒提案C 」旨在補充本市已經提供的服務，而不是作為其替代品。」

議會很快對這一雙重立法方案表示懷疑，正在逐步達成妥協，以保障未來的兒童保育資金，同時在短期內為布里德市長提供財政靈活性。

舊金山市議員梅爾加（Myrna Melgar）22日對布里德的提案提出了修正案，允許市長使用嬰兒和家庭基金中的資金所產生的利息來支付未來兩年的 「基線計畫」，最高可達3000萬元。

此外，主計長辦公室（the Controller's Office）分析了商業租金減稅的潛在影響，發現其收益相當微弱。事實上，成本可能超過了收益，因為損失了1700萬元的稅收，其中絕大部分用於支持兒童保育和教育。

梅爾加說：「這種非常小的商業稅收減少，與我們不建立一個普遍的兒童護理系統所失去的東西不在同一水平上。」

舊金山 教育 租金

上一則

疫後遊客回歸 舊金山旅遊業復甦 業者估國際遊客今年增至200萬人

下一則

人口流失 金山25-29年齡層出走最多

延伸閱讀

米慎區又有100%可負擔房入住 130戶低收入家庭受益

米慎區又有100%可負擔房入住 130戶低收入家庭受益
舊金山打擊毒品犯罪 加大力度逮捕吸毒者

舊金山打擊毒品犯罪 加大力度逮捕吸毒者
金山慶祝六月節活動啟動 回顧非裔音樂演變

金山慶祝六月節活動啟動 回顧非裔音樂演變
金山纜車慶150歲 優惠到年底 市長布里德展開懷舊之旅

金山纜車慶150歲 優惠到年底 市長布里德展開懷舊之旅
布里德：金山低收戶訪博物館 去年高達13萬人次

布里德：金山低收戶訪博物館 去年高達13萬人次

熱門新聞

北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵／攝影）

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

2023-06-20 19:08
好市多芒果沙冰最初本月在奧克拉荷馬州、華盛頓州和加州上市。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州好市多Costco推出芒果冰沙 評價褒貶不一

2023-06-16 20:56
賊人下車，實施盜竊。（視頻截圖）

外州華人夫婦 屋崙華埠遭敲破車窗盜竊 損失1萬多元

2023-06-19 02:20
星宇航空舊金山分公司總經理潘虹君（Joyce Pan，左）15日拜訪舊金山經文處長賴銘琪（右）。（翻攝自經文處粉絲團）

金山往返台灣 星宇航空年底開航

2023-06-16 02:18
位於屋崙880高速橋下的無家者聚集地。（記者張曼琳／攝影）

盛桃：將關閉屋崙所有遊民營地

2023-06-22 02:20
孫珍理表示，矽谷產業變化非常之快，經常裁員。很多曾經的大公司被併購，現在幾乎已被遺忘。（記者葛歆睿╱翻攝）

「夢想之地的黑暗榮耀」孫珍理看矽谷：年輕人追夢，別迷失自己

2023-06-17 02:18

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷