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疫後遊客回歸 舊金山旅遊業復甦 業者估國際遊客今年增至200萬人

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山旅遊協會執行副會長科斯特洛出席少數族裔媒體中心記者會。（記者張曼琳/截屏）
舊金山旅遊協會執行副會長科斯特洛出席少數族裔媒體中心記者會。（記者張曼琳/截屏）

根據聯合國數據顯示，疫情時期一年就給全球旅遊業造成約兩兆元的損失。全球旅遊業預計，今年夏天旅遊業將比疫情前的水平增長30%，儘管專業人士估計旅遊業要等到2027年才能完全恢復。同時，包括舊金山、洛杉磯和紐約等美國大城市的街頭犯罪和無家可歸現象空前嚴重，也使得當地的旅遊業者是否能樂觀面對行業前景產生疑惑。

少數族裔媒體中心（EMS）23日上午邀請多位業界人士，一同探討旅遊業能否重振衰落的美國城市中心。舊金山旅遊協會執行副會長科斯特洛（Cassandra Costello）在會上表示，她對舊金山旅遊業未來幾年的發展持樂觀態度。

科斯特洛表示，旅遊業為舊金山經濟的重要組成部分，為舊金山最大的外部收入來源。她指出，疫情為舊金山的旅遊觀光業造成重大打擊，但行業曙光就在眼前。她說：「去年舊金山遊客數量增長29%，達2190萬人次，其中國際遊客數量增長了211%。」

她指出，隨著大批遊客回歸，旅遊協會還推出了很多新的旅遊產品，「我們在舊金山開設了1000多家戶外餐廳，以及最新的屋頂酒吧、餐廳及豪華精品酒店。」科斯特洛預估，2023年舊金山的休閒旅遊產業將繼續穩步復甦，今年的總遊客量預計將近2400萬人次，國際遊客預計將增加至200萬人。

她透露，舊金山旅遊業的前五大市場為墨西哥、加拿大、英國、印度和法國。她說：「印度一直屬於新興市場，那裡有大量被壓抑的旅遊需求。另一方面，國際市場持續增長也正在努力地讓中國市場回歸。」

科斯特洛說：「舊金山有旅遊業的核心，有標誌性的風景、豐富的經驗、歷史文化和屢獲殊榮的餐廳，」她認為，多元的社區讓舊金山獨一無二。她以日本城的新酒店、餐廳和社區藝術計畫以及華埠全新文化藝術中心的「廣場新天地」（Edge on the Square）為例，展示舊金山多元的亞太裔社區。

她指出，今年秋天將在舊金山舉行的亞太經合會議（APEC）以及2026年將在灣區舉行的超級盃和世界杯都將為當地旅遊業帶來積極正面影響。

舊金山 疫情 印度

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