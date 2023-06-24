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屋崙韓裔社區槍案 1傷者送醫不治

記者張曼琳／屋崙報導
警方到場後發現一名至少受一處槍傷的受害者。（KTVU 電視台畫面）
警方到場後發現一名至少受一處槍傷的受害者。（KTVU 電視台畫面）

屋崙警方現正調查21日晚間發生在26街400號街區、近Telegraph Ave的一宗兇殺案。

綜合當地KORN 4和KTVU電視台的報導，警方稱案件發生的時間為21日晚間6時30分左右。警方到場後，發現一名至少受一處槍傷的受害者，受害者在被送往醫院後宣布死亡。

受害者的身分仍未公布，正等待通知親屬。案件發生的26街400號街區，靠近該市的韓裔社區，距離華埠不到2公里。警方尚未透露是否已確認任何嫌疑人。任何有相關信息的人士請致電 (510) 238-3821。

根據屋崙警方推特上公布的犯罪報告紀錄，本次案件發生的地區為第1警區，在上周共發生15宗被報告的案件，與去年相比下降11%。相比之下，東屋崙第5和第6警區的案件數量高達110宗。第5區有56宗，第6區有54宗。

根據另一則警方推文，6月12日至18日期間共發生46宗槍擊事件、57宗搶劫事件和 12宗劫車事件，導致3人喪生。 今年，屋崙警方已調查了49宗兇殺案，2022年同期為50宗。 

警方報告顯示，6月12日至18日「共有179次ShotSpotter活躍時間被舉報，下降6%。其中共發生46宗槍擊事件 。」 另外，迄今為止，屋崙警員今年已追回超過545支槍，「通過共同努力。我們可以讓屋崙變得更安全。」

屋崙 槍擊 韓裔

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