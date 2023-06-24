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舊金山議員提案 促增加警察招聘匹配獎金

編譯吳日君／綜合報導
長期以來，舊金山市一直爭論警察人力配置的適當水平。2020年抗議活動期間，民眾呼籲重新考量警務配置，隨著疫情期間對舊金山犯罪擔憂升級，警力與待遇議題再次受到關注。(Getty Images)
長期以來，舊金山市一直爭論警察人力配置的適當水平。2020年抗議活動期間，民眾呼籲重新考量警務配置，隨著疫情期間對舊金山犯罪擔憂升級，警力與待遇議題再次受到關注。(Getty Images)

如同「Best Buy」商店的價格匹配保證政策(price match guarantee)，舊金山市議員麥德誠(Matt Dorsey)日前提出警察招聘獎金匹配政策，要求舊金山市比照北加州其他城市招聘新警察的獎金匹配計畫。

麥德誠指出，舊金山可能發生可預見的警察人員配置危機，但市府尚未為此進行相關計畫，獎金匹配政策將向未來警察展現舊金山對警察人力的重視。他日前在市議會上強調，要確保舊金山市府與縣府是一個具吸引力的雇主。

全國各城市與灣區皆正為警察提供豐厚獎金，展開激烈競爭。麥德誠指出，瑞汀警局(Redding Police Department)為橫向調動警察提供4萬元獎金；阿拉米達與聖馬刁警局提供3萬元警察簽約獎金。舊金山警局為橫向調動才提供5000元獎金。

長期以來，舊金山市一直爭論警察人力配置的適當水平。2020年抗議活動期間，民眾呼籲重新考量警務配置，隨著疫情期間對舊金山犯罪擔憂升級，警力與待遇議題再次受到關注。

麥德誠表示，舊金山近年來的警力配置常有波動，宣誓警員人數已降至低於2014年最低點1657人以下。大部分城市領袖都同意，警局人手短缺。不過，舊金山警局局長史考特(Bill Scott)近幾個月一再表示，市府收到警察申請數量增加。

麥德誠提出的解決方案，並不具約束力，但強烈敦促舊金山市府人事部門匹配北加州個執法單位提供最高警察招聘獎金，以招聘新任與橫向轉聘警察，並且提出法案修正案預留預算，以提供五年內警察局人力配備。

目前尚不清楚，提議是否獲得全體市議會支持，若政策執行，對市府財務影響為何也未知。

近年來，舊金山市府已大幅增加警務支出。市長布里德預算提案5月31日公布，將警察部門預算自去年7.14億元、增至今年的7.88億元，其中很大部分是新警察工會合約，為警察提供未來三年內總計10.25%的加薪。

警察 舊金山 預算

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