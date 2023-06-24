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泰裔長者命案延審 金山亞太裔抗議

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山亞太裔社區人士在法院階梯前進行集會。（記者張曼琳／攝影）
舊金山亞太裔社區人士在法院階梯前進行集會。（記者張曼琳／攝影）

2021年1月84歲的泰國裔長者拉達納巴迪（Vicha Ratanapakdee）被人推倒重傷致死案，因審理時間過於緩慢，引起舊金山灣區亞裔社區相當不滿。23日，亞太裔社區人士在舊金山市Thomas J Cahill法院階梯前集會，呼籲該案應受公正審理，並能盡快結案，為受害者家人帶來新的開始。

23日一早，大批亞太裔民眾聚集在法院門前，為拉達納巴迪案件發聲。拉達納巴迪的女兒蒙塔努絲（Montanus Ratanapakdee）在父親發生悲劇後，成為民權倡導者，為反亞太裔仇恨頻頻現身於社區集會。

拉達納巴迪的女兒蒙塔努絲在父親悲劇發生後，成為民權倡導者，為反亞太裔仇恨頻頻現身...
拉達納巴迪的女兒蒙塔努絲在父親悲劇發生後，成為民權倡導者，為反亞太裔仇恨頻頻現身社區集會。（記者張曼琳／攝影）

蒙塔努絲表示：「我父親去世已經將近900天了！」法院系統對該案的進展緩慢，她和家人一直在焦急而耐心地等待正義，自去年2022年6月14日的初步聽證會以來，此案又已經拖延了將近一年。她希望，父親遇害一案可以盡快結案。

拉達納巴迪的女婿勞森（Eric Lawson）透露，原本訂於23日為確定庭審的日期，但嫌犯辯護律師決定突然休假，勞森反問：「是必要的策略嗎？ 這對於審判來說真的公平嗎？ 這就是正義嗎？ 一次又一次，庭審被拖延了。 」他認為在需要確保審判對被告的公平之外，更要確保對受害者的公平。勞森表示，他將致力尋求州立法者的支持，通過AB1064法案，有助於為同類仇恨事件定罪。

拉達納巴迪被襲擊的案件發生於2021年1月，他被人推倒重傷致死，事件發生幾天後，舊金山警察局將19歲嫌犯沃森（Antoine Watson）作為嫌疑人逮捕，並指控他謀殺和虐待老人，但因證據不足，未能加控仇恨犯罪。

該案因被監視攝影機拍了下來並在網上傳播，引發了媒體和社區的廣泛關注，並成為反對亞裔仇視事件中「最具代表性」的事件。舊金山市也為了紀念這場悲劇，以達納巴迪的名字重新命名了他生前居住的Anza Vista社區中的一條街道，並在華埠附近的California Street設置了一幅名為「為拉達納巴迪伸張正義」（Justice For Vicha）的壁畫。

拉達納巴迪的女婿勞森表示，原訂23日為庭審日期，但嫌犯辯護律師卻突然休假，導致案...
拉達納巴迪的女婿勞森表示，原訂23日為庭審日期，但嫌犯辯護律師卻突然休假，導致案件繼續拖延。（記者張曼琳／攝影）

現年22歲的嫌犯沃森被捕後一直被拘留，一年多前初步聆訊，法官裁定沃森將面臨謀殺案審判，但疫情爆發導致司法系統大量案件積壓。代表沃森的公設辯護人辦公室表示，律師和主審法官定於今年7月底或8月初確定審判日期。

大批亞太裔社區人士聚集在法院門前，為長者拉達納巴迪案件發聲。（記者張曼琳／攝影）
大批亞太裔社區人士聚集在法院門前，為長者拉達納巴迪案件發聲。（記者張曼琳／攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）回應本報表示，辦公室將繼續與拉達納巴迪的家人站在一起，為受害人伸張正義。謝安宜辦公室聲明指出：「我們已經準備好審理該案，但該案審理的速度和許多其他案件一樣，在刑事司法系統的行動中，幾乎完全由辯方控制。」而辯方一直選擇拖延開庭審理的時間。地檢辦公室承諾，將主動推動案件進展，「以便讓受害家庭能夠得到正義，並希望能達到某種程度的事件了結。」

參與集會人士手舉告示牌。（記者張曼琳／攝影）
參與集會人士手舉告示牌。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 亞裔 警察

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