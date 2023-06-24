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個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入

編譯組／舊金山23日電
根據加州最新統計，年收入10.4萬元並獨自住在舊金山、聖馬刁或馬連縣的居民，將被列為低收入者，圖為灣區街景。（本報資料照片）
根據加州最新統計，年收入10.4萬元並獨自住在舊金山、聖馬刁或馬連縣的居民，將被列為低收入者，圖為灣區街景。（本報資料照片）

根據加州最新統計，獨自住在舊金山、聖馬刁或馬連縣的居民，如年收入在10.4萬元或以下，都將被列為低收入者。

加州住房暨社區發展廳6月6日發布了2023年收入水準，該水準每年根據聯邦政府指南進行計算，用於設定符合可負擔住房資格的收入上限。

收入等別設定（分為極低、非常低、低、中間數和中等）是基於大都會地區的估計中間收入（median income），該中間收入根據人口普查數據，以及從消費者物價指數得到的通貨膨脹數據確定。例如，舊金山大都會地區包括舊金山縣、聖馬刁縣和馬連縣等縣。雖然收入限額的計算基於都會區，但它們適用於各縣及市鎮的住房計畫。

灣區的舊金山縣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣和馬連縣，在過去七年中是加州收入中間數最高的縣。過去三年（包括 2023年），聖他克拉拉縣的中間收入一直居加州最高。

今年，聖他克拉拉縣四口之家的中間收入數為18萬1300元。 該縣四口之家的年收入如果是13萬7100元或不到此數，就是低收入家庭。

對於聖他克拉拉縣的單身人士來說，低收入最高限額為9萬6000美元，低於舊金山、聖馬刁和馬連縣。相對於收入而言，如果住房開支較高，州政府會調整低收入的限額。

2021年以來，舊金山、聖馬刁和馬連三個縣的個人低收入限額都超過10萬元，當時每個縣的限額從9萬7600元增加到10萬2450元。過去兩年，這一數字升至10萬4400元。

隨著低收入標準進一步邁向六位數範圍，由於持續居高不下的住房開支使得灣區成為美國最昂貴的居住地之一，愈來愈多的人被高房價擠出灣區。

根據房地產網站Zillow的數據，舊金山大都會地區的典型月租金為3150元。 為了輕鬆負擔得起這個租金，一個人或一個家庭需要有12萬6040元的年收入。據房源網站Redfin的數據，在灣區擁有房屋的每月開支是租房開支的一倍。

低收入 舊金山 加州

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