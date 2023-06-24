振興經濟 舊金山空置辦公室可改用途

空置商業樓宇轉其他用途，預計會從聯合廣場開始。（記者李怡／攝影）

舊金山 經濟和勞動力發展辦公室(OEWD)、舊金山規畫部日昨共同宣布新舉措，鼓勵和支持將未充分利用的辦公樓改建為其他用途，作為全市經濟復甦的一部分。

將未充分利用的辦公空間轉為新用途，被稱為「適應性再利用」項目。提案包括以下幾點：將辦公空間改造成住宅、重新使用底層空置空間、激活未充分利用的辦公樓層，支持改為教育、藝術、研究和製造用房。

市長布里德(London Breed)表示，正在實施戰略政策，以增強舊金山的經濟活力並支持市中心的復甦。

適應性再利用工作的開展，是建立在布里德和市議長佩斯金(Aaron Peskin)提出的立法之上。這項立法簡化了將現有商業建築改建為住房的審批流程和要求，並簡化了填補空置空間的流程。隨著這項立法現已獲得批准，市府將重點與建築和開發領域社區成員和專家合作，幫助實現這些改造項目。

佩斯金表示，對市中心適應挑戰的能力感到樂觀。特別是舊金山歷史悠久的市中心建築，為適應性再利用提供了獨特機會。

舊金山規畫部總監希利斯(Rich Hillis)表示，對辦公樓改建為住宅進行了很多分析，並聽取了當地和全國專家意見。現在是讓辦公室改造項目成為現實的時候了。之後會確定具體改造項目，並為實現這些項目提供具體的政策路線圖。

因舊金山辦公樓空置率高達近30%。舊金山目前的租賃市場租金 ，是全國唯一相較於疫情 之前還在下跌的城市，約比疫情之前下跌1.3%。數據顯示，舊金山多數公司的出勤率為45%，員工每周來一到三天。四分之一的人不到辦公室。工資的增長速度快於通貨膨脹率，員工住房成本在下降。