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人口流失 金山25-29年齡層出走最多

編譯組／舊金山23日電
舊金山人口流失最多的年齡層為25至29歲年輕人。（美聯社）
舊金山人口流失最多的年齡層為25至29歲年輕人。（美聯社）

像許多城市一樣，舊金山疫情期間經歷了一次人口外流。遠程工作的普及使人們對選擇自己的居住地有了更多的控制，特別是年輕的成年人，他們正選擇成群結隊地離開舊金山。

新發布的美國人口普查數據顯示，從2020年到2022年，舊金山市最大的人口損失來自20多歲和30多歲的居民。

數據顯示，25-29歲的舊金山人的數量，從2020年4月的9萬4000人下降到2022年6月的7萬4000人，下降了21%；第二大降幅是30-34歲的人，從2020年的10萬5000人降至2022年的不到8萬8000人，下降了16%；第三大降幅是0-4歲的人。

對於所有這些年齡組，大部分的下降發生在疫情的第一年，但即使從2021年到2022年，他們的人口仍繼續下降，而且速度異常之快。

在舊金山，增長最快的五年年齡組是75-79歲的人，占15%。總體而言，從2020年到2022年，舊金山70歲以上的人的數量實際上有所增加。在美國範圍內總體來說，70歲以上的人數增長了3%，所以這種老齡化是全國趨勢的一部分，只是舊金山的增長是異常快速。

高昂的住房成本和日益普遍的遠程工作，可能是驅使舊金山年輕人離開該市的主要因素之一。儘管去年房價有所下降，但舊金山地區的典型房屋價值仍然高達130萬元左右。雖然舊金山長期以來一直吸引著年輕人，但專家們說，隨著這些人的年齡增長，他們很可能離開這個城市去買房或組建家庭。

灣區的遠程工作常態化，使人們在保持舊金山工資的同時避免了高生活成本。2023年初，設在該市的近30%的職位空缺提供混合或完全遠程的工作機會，高於2019年的近乎5%。這個比例高於其他主要城市，包括華盛頓特區、波士頓和芝加哥。

舊金山 疫情 人口普查

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