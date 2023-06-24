聖荷西貝律耶沙 北谷廣場將成公寓住宅

聖荷西市貝律耶沙的小型零售中心北谷廣場，可能被數百套公寓住宅取代，其中還包括可負擔住房。（記者葛歆睿／攝影）

市府文件顯示，聖荷西 市貝律耶沙現有的一個小型零售中心北谷廣場（North Valley Plaza），可能被數百套公寓住宅取代，其中還包括可負擔住房。

根據向市政規畫部門提交的初步申請，擬議的開發項目位於Berryessa 1670號至1696號，距離貝律耶沙BART捷運車站幾個街區，佔地1.4畝。

初步提案顯示，該公寓大樓將有8層，一共有210套公寓。包括144 個一居室單元、42 個兩居室單元、12 個三居室單元和 12 個單間公寓（studio）。

其中單間公寓的面是527至736平方呎；一房公寓單位的面積是1166平方呎；兩房公寓的面積是1687平方呎；三房公寓則並沒有顯示面積。

這個項目由聖市本地房地產開發商Pan-Cal Corp.提出。聖他克拉拉縣財產記錄顯示，北谷廣場購物中心為一家郵寄地址與Pan-Cal一致的附屬公司所有。

Pan-Cal在初步提案中表示，擬議的開發項目是用住宅公寓取代現有的商業建築。

規畫文件顯示，該住宅區還將包括一樓和二樓的便利設施。底層的休閒空間預計總面積為2200平方呎，其中包括一個休息室。提案中沒有透露二樓休閒空間的性質，預計總面積為1100平方呎。

此外，Pan-Cal提交提案的方式表明，開發商將根據加州 SB 330法案規則，採用簡化的住房審批流程。SB 330是旨在刺激新住房開發的州立法，還可用於限制項目提案程序中的障礙。

根據SB 330規則，合資格項目中11%的公寓，即23個單元，可能預留給「極低收入 」的居民。而20%，即42個單元，可能預留給「低收入」的居民。

開發商已在貝律耶沙BART車站附近的多個地點提出了多個住房項目，該車站目前是BART在聖荷西唯一的車站。