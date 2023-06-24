我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

聖荷西貝律耶沙 北谷廣場將成公寓住宅

記者葛歆睿／聖荷西報導
聖荷西市貝律耶沙的小型零售中心北谷廣場，可能被數百套公寓住宅取代，其中還包括可負擔住房。（記者葛歆睿／攝影）
聖荷西市貝律耶沙的小型零售中心北谷廣場，可能被數百套公寓住宅取代，其中還包括可負擔住房。（記者葛歆睿／攝影）

市府文件顯示，聖荷西市貝律耶沙現有的一個小型零售中心北谷廣場（North Valley Plaza），可能被數百套公寓住宅取代，其中還包括可負擔住房。

根據向市政規畫部門提交的初步申請，擬議的開發項目位於Berryessa 1670號至1696號，距離貝律耶沙BART捷運車站幾個街區，佔地1.4畝。

初步提案顯示，該公寓大樓將有8層，一共有210套公寓。包括144 個一居室單元、42 個兩居室單元、12 個三居室單元和 12 個單間公寓（studio）。

其中單間公寓的面是527至736平方呎；一房公寓單位的面積是1166平方呎；兩房公寓的面積是1687平方呎；三房公寓則並沒有顯示面積。

這個項目由聖市本地房地產開發商Pan-Cal Corp.提出。聖他克拉拉縣財產記錄顯示，北谷廣場購物中心為一家郵寄地址與Pan-Cal一致的附屬公司所有。

Pan-Cal在初步提案中表示，擬議的開發項目是用住宅公寓取代現有的商業建築。

規畫文件顯示，該住宅區還將包括一樓和二樓的便利設施。底層的休閒空間預計總面積為2200平方呎，其中包括一個休息室。提案中沒有透露二樓休閒空間的性質，預計總面積為1100平方呎。

此外，Pan-Cal提交提案的方式表明，開發商將根據加州SB 330法案規則，採用簡化的住房審批流程。SB 330是旨在刺激新住房開發的州立法，還可用於限制項目提案程序中的障礙。

根據SB 330規則，合資格項目中11%的公寓，即23個單元，可能預留給「極低收入」的居民。而20%，即42個單元，可能預留給「低收入」的居民。

開發商已在貝律耶沙BART車站附近的多個地點提出了多個住房項目，該車站目前是BART在聖荷西唯一的車站。

低收入 聖荷西 加州

上一則

聖荷西打擊街頭暴力 12名幫派成員遭捕

下一則

舊金山議員提案 促增加警察招聘匹配獎金

延伸閱讀

加州五系中醫藥大學6•25中醫入學說明會/義診活動

加州五系中醫藥大學6•25中醫入學說明會/義診活動
美食樂園／多家美味餐廳 獲米其林指南推薦

美食樂園／多家美味餐廳 獲米其林指南推薦
聖荷西警方打擊街頭暴力犯罪 逮捕12名幫派成員

聖荷西警方打擊街頭暴力犯罪 逮捕12名幫派成員
聖荷西新試點 對抗市容衰敗

聖荷西新試點 對抗市容衰敗
聖荷西疫後工作增加 但居民減少

聖荷西疫後工作增加 但居民減少

熱門新聞

北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵／攝影）

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

2023-06-20 19:08
好市多芒果沙冰最初本月在奧克拉荷馬州、華盛頓州和加州上市。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州好市多Costco推出芒果冰沙 評價褒貶不一

2023-06-16 20:56
賊人下車，實施盜竊。（視頻截圖）

外州華人夫婦 屋崙華埠遭敲破車窗盜竊 損失1萬多元

2023-06-19 02:20
星宇航空舊金山分公司總經理潘虹君（Joyce Pan，左）15日拜訪舊金山經文處長賴銘琪（右）。（翻攝自經文處粉絲團）

金山往返台灣 星宇航空年底開航

2023-06-16 02:18
位於屋崙880高速橋下的無家者聚集地。（記者張曼琳／攝影）

盛桃：將關閉屋崙所有遊民營地

2023-06-22 02:20
孫珍理表示，矽谷產業變化非常之快，經常裁員。很多曾經的大公司被併購，現在幾乎已被遺忘。（記者葛歆睿╱翻攝）

「夢想之地的黑暗榮耀」孫珍理看矽谷：年輕人追夢，別迷失自己

2023-06-17 02:18

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷