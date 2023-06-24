聖荷西打擊街頭暴力 12名幫派成員遭捕
聖荷西警察局（SJPD）聯合當地多個機構，於5月23日至6月15日期間進行大規模執法行動，逮捕了在2022年秋季至2023年6月期間從事一系列犯罪活動的街頭暴力犯罪團伙成員，共12人，罪名包括謀殺未遂、武裝搶劫、襲擊、持有槍枝和持有麻醉品。
為了應對不斷升級的幫派活動，SJPD的幫派調查小組（Gang Investigation Unit，GIU)、槍枝和危險罪犯壓制小組 (Gun & Hazardous Offender Suppression Team，G.H.O.S.T.)、襲擊小組和巡邏人員通過調查，確定了對聖市多起暴力犯罪負責的幫派成員。
SJPD的幫派調查科、襲擊科、槍枝和危險罪犯壓制小組、秘密反應科（Covert Response ，CRU）、MERGE和其他特殊行動人員在聖荷西市和東巴洛阿圖进行了多項搜查。警方逮捕了九名成年人和三名青少年，查獲多件槍枝和彈藥、幫派標記、毒品、現金和其他犯罪證據。
目前，成年嫌犯已被關押進聖他克拉拉縣監獄，青少年嫌犯則被關押聖他克拉拉縣少管所。
警方鼓勵民眾使用P3TIPS移動應用程式、撥打舉報熱線4089477807、或訪問www.svcrimestoppers.org匿名舉報犯罪。如果所提供的信息導致逮捕，将有資格獲得矽谷滅罪計畫的現金獎勵。
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