預防槍枝暴力 民主黨聯邦議員籲立法

多位有退伍軍人背景的美國聯邦議員舉行線上記者會，一同呼籲眾議院共和黨領導層為常識性預防槍支暴力立法進行投票。（湯普森臉書）

6月為「全國槍枝暴力警示月」，多位有退伍軍人背景的美國國會議員22日舉行線上記者會，一同呼籲眾議院共和黨領導層為常識性預防槍枝暴力立法投票。

當天早晨的記者會中，民主黨籍聯邦眾議員 湯普森（Mike Thompson)、莫頓（Seth Moulton）、謝里爾(Mikie Sherrill)以及柯羅(Jason Crow)和歐清傑（Jake Auchincloss），一同為全美的槍枝暴力立法發聲。

上周眾議員湯普森曾在舊金山市中心參與全國槍枝暴力意識行動日，呼籲停止槍枝暴力，支持將加州槍枝法引入其他州。（記者張曼琳／攝影）

眾議員湯普森上周五（16日）曾在舊金山市中心與「榮譽議長」（Speaker Emeritus）裴洛西（Nancy Pelosi）、地方官員及社區人士一起，參加全國槍枝暴力警示行動，呼籲停止槍枝暴力，支持將加州的槍枝法引入其他各州。

不到一周後，湯普森主導本次線上記者會，再度為預防槍枝暴力立法發聲：「我今天在這裡與和我一樣有退伍軍人背景的同僚，我們所有人都為服務國家感到自豪。」

湯普森是槍枝暴力預防工作組主席，他曾參加越戰，隸屬173空降旅。他說：「我曾在戰場上攜帶過一些軍事裝備，這些裝備今日經常出現在大規模槍擊案和犯罪現場中。我接受過多種武器的訓練，我了解它們的威力，也知道為什麼設計和生產這些武器。」

湯普森表示：「我們支持憲法第二修正案，也瞭解槍枝的性能。」正因如此也意識到需要立法，「以防槍枝落入對自己或他人構成危險的人手中」的重要性。

他呼籲眾議院多數黨支持本次立法。根據最新的Fox民調 ，有87%的美國人認為應該擴大購買槍枝的背景調查範圍，涵蓋所有購買槍枝的人。民調還顯示，61%的美國人支持不僅要禁止軍事型攻擊武器，而是禁止所有半自動武器。

選區在東岸麻薩諸塞州的聯邦眾議員莫頓曾在伊拉克戰爭中服役。他說：「我曾親眼目睹了戰爭中武器造成的破壞。我非常清楚，這樣武器不應該出現在我們的街道上或學校裡。」

來自科羅拉多州的前陸軍突擊隊員、現任眾議員柯羅強調，戰場用的武器不應出現在街頭。「我在少年時就擁有了第一支槍，但那是用來狩獵鹿、鴨和兔子的。」後來他加入陸軍突擊隊，先後參加伊拉克和阿富汗 戰爭。「在我的一生中，接觸過戰爭武器和其他武器。當我去獵鹿或者鴨子時，我不會帶M4突擊步槍。但當我到伊拉克和阿富汗時，也不會帶著獵槍執行任務。」

柯羅譴責槍枝遊說集團欺騙公眾、引誘購買突擊步槍的謊言，「毫無疑問，槍枝的類型很重要，而這些戰爭用的武器不應該出現在我們的街頭。」