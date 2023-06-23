行賄官員 中國地產商張力同意自英引渡回舊金山受審

中國富力地產創辦人張力（右）同意被引渡回舊金山受審。 （取自官網）

中國房地產 開發商廣州富力地產（Guangzhou R&F Properties）聯合創始人張力，已經同意從倫敦引渡到舊金山 受審，以面對其在加州為了獲得合同而行賄的刑事指控。根據英國法院的一份文件，張力 「同意在有條件保釋的情況下被引渡到美國」。

張力是一名前政府官員，曾領導中國最大的房地產公司之一。去年他乘坐從新加坡 起飛的飛機時，在希斯洛（Heathrow）機場被捕。

美國執法機構指控張力向舊金山市府官員提供回扣和資金，以贏得一個價值數百萬美元的綜合住宅和商業開發項目的建設許可。

美國的指控書說，現年70歲的張力在一名舊金山市府官員前往中國度假時，為其支付了住宿費並贈送禮物。賄賂總額估計在4萬至7萬美元之間。

去年，他與法院達成限制行動的協議，將自己鎖在位於倫敦的一棟豪華塔樓的五居室頂層公寓內，並支付了1500萬英鎊（1910萬美元）的有條件保釋金，從而避免了入獄。此舉曾引起了爭議。

富力地產此前曾表示，計畫與針對張力的 「虛假指控」抗爭下去。

張力的律師沒有回應評論請求。