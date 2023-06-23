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挖到寶、便宜賣？ 寶物黨詐騙老招重現矽谷灣區

記者江碩涵／矽谷報導
詐騙四處流竄，官員呼籲，遇到詐騙最好趕快通知檢方，民眾千萬不要貪小便宜，不要隨意給陌生人金錢，容易因小失大。（記者江碩涵／攝影）
詐騙四處流竄，官員呼籲，遇到詐騙最好趕快通知檢方，民眾千萬不要貪小便宜，不要隨意給陌生人金錢，容易因小失大。（記者江碩涵／攝影）

在中國大陸出現至少十年的詐騙老招數—「寶物黨」，居然出現在矽谷灣區，而且詐騙集團還真實出現在店家面前，要求店家鑑定黃金真偽，且一直來糾纏店家，好似完全知道店家背景，讓店家感到害怕。聖他克拉拉縣公共關係官員張繼月呼籲，遇到詐騙行為最好趕快通知檢方，即便沒有被詐騙成功，也可報案。民眾千萬不要貪小便宜，不要隨意給陌生人金錢，容易因小失大，「天下沒有白吃的午餐」。

在矽谷開店的台裔民眾溫佩雯說，她親身遇到這個「寶物黨」。她的店面在聖荷西，屬於醫療服務業，某日員工突然接到陌生電話打來，直接指名要找她，當時員工只問了來電姓名、由來等，對方卻能很清楚的說出溫佩雯的背景資料，且還說一句，當初他的家人是溫佩雯的客戶，受到溫佩雯很多照顧，如今家人已過世，他剛好來到灣區，一定要親自感謝老闆。

員工將電話內容轉述給溫佩雯聽後，溫佩雯說，一點印象也沒有，要求員工下次再接到電話就婉拒對方。沒想到過了幾天，對方直接上門，開門就要找溫佩雯。溫佩雯剛好不在店內，員工請對方離開，對方一直在外面徘徊，閉路攝影機都有錄下來對方鬼鬼祟祟的樣子。

某日剛好溫佩雯到店內，對方立刻衝進店裡直接找她，感覺預謀許久。溫佩雯說，對方看起來非常「土」，完全不會說英文，中文鄉音很重，不知道是哪個省分的腔調，對方一直感謝她當年幫忙，並說他自己來美國兩年，有工作簽證，如今簽證快到期了，回中國大陸前一定要來見她一面。

對方說，他前一年在洛杉磯建築裝修工班底下做事，某日跟著工班裝潢時，挖到一個「寶物盒」，打開後發現裡面有一封中文遺書，內容寫著希望將此寶物送給有緣人，裡面放著一些「中華民國35年」的紙鈔，以及大量的黃金、珠寶。

溫佩雯說，她感覺非常傻眼，但對方開始拿出這些東西，的確有著字跡潦草又很破舊的遺書，還有一些紙鈔、金塊，對方開始要求她幫忙看看真偽，但她不是相關產業也不會鑑定古物，不明白對方用意。

對方突然給溫佩雯一小塊金塊，並說非常感謝溫佩雯當年對家人的幫忙，他請溫佩雯看看這金塊是真的還假的，下次還會再來，便走了。溫佩雯感到莫名其妙，立刻致電給幾位好友，述說這個故事並上網查詢，發現這個詐騙招數已在中國大陸流竄至少十年，甚至2017年時還流竄到加拿大溫哥華，被當地華裔稱為「寶物黨」。

知情人士指出，「寶物黨」目的就是要引起人們貪念，可能那一小塊黃金是真的，當事人很容易被唬得一楞一楞的，以為可以低價買進「寶物」再高價出售，但其實內容全是偽造的假貨和垃圾。知情人士說，「寶物黨」詐騙有個特色，專門尋找醫療服務業店面，因為醫療產業有許多網路公開資訊，較容易被鎖定下手。

溫佩雯說，沒想到過幾天對方又上門了，開口就問金塊是真的還假的。溫佩雯直接把金塊還他，並問他是不是詐騙。對方一臉懊惱地說不是詐騙，還說只是好意要送她寶物而已，如果不想收就算了，直接走了。

雖然溫佩雯沒有被詐騙到，但她想起來還是心有餘悸，因為對方有備而來，她在明處、對方在暗處，她不知道對方背後有沒有一群詐騙集團，會不會對她暴力攻擊，會不會破壞店面，這些都讓她感到害怕。

張繼月呼籲，矽谷灣區時不時會聽聞被詐騙的案件。民眾千萬得注意人身財產安全，不要相信任何陌生人提供的匯款資訊，有些詐騙則會騙取禮物卡或是要求購買比特幣，只要對方突然索取金錢，就很有可能是詐騙。

她說，「寶物黨」已開始出現在矽谷南灣，專門鎖定資訊開放的醫療服務業、中小企業，如果真的遇到「寶物黨」出現，請直接將案件報告給地方檢察官。南灣民眾如遇到任何詐騙行為，可致電聖縣地檢長辦公室重大詐騙案件科，電話408-792-2974，電子郵件[email protected]

詐騙集團 矽谷 灣區

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