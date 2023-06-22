助未來3年運行 加州公共交通機構獲11億預算

代表舊金山的州參議員威善高（右）宣布，上周參議會通過為加州公共交通提供超過10億元資金州預算。（記者張曼琳／攝影）

代表舊金山 的加州 參議員威善高（Scott Wiener）20日宣布，州參議會上周通過了為公共交通提供超過10億元資金的州預算 ，以幫助未來3年加州公共交通機構的運行。

威善高當天在一份聲明中稱這是「一個公共交通好消息！」他指出，正如他幾個月前向公眾傳遞的信息，「加州的交通機構直奔金融災難。聯邦救濟基金讓它們維持了幾年。但這些基金即將結束，將給全州的交通機構預算造成了嚴重漏洞。」且「預算缺口如此之大，以至於即使客運量一直在恢復，交通系統仍面臨大幅削減服務的邊緣。」

他感謝與他一同為公共交通資金呼籲州府資金的組織，其中包括舊金山巨人隊、49人隊、舊金山市長布里德、舊金山市議會以及商業、勞工、環境組織、交通倡導者和加州各地的民選官員等。

威善高表示，為挽救公共交通而組建的聯盟，幫助公共交通機構獲得了額外的運營資金，暫時避免大幅服務削減，「上周通過的新預算提供了11億元，可用於未來三年的交通運營，並全面恢復了40億元的交通基礎設施項目」 。

威善高估計，獲得的資金將在未來三年內彌補灣區公共交通運營赤字的一半，同時確保具有區域性的關鍵交通項目將得以繼續。

威善高指出，即便本次預算通過，還仍有更多的工作要做。 他表示，該預算「為州參議會和眾議會之間的協議，但立法機關和州長之間的談判仍在繼續。」 此外，為在短期內確定額外的資金來源，他將繼續主張將加州收到的超額聯邦公路資金用於交公共通運營 。

他也指出，為解決加州公共交通面臨的一系列挑戰，需要提高安全性和清潔度：「我們需要改革公共交通，並且不能只是改革一個已經失效的系統」。

威善高列舉近幾個月公共交通機構做出的改變，例如灣區捷運（BART） 將其列車深度清潔的頻率提高了一倍，並提升了捷運警察的能見度；還投資於其非武裝大使計畫，令捷運求助電話減少了38%。同時，舊金山Muni投資並幫助多條線路超過新冠疫情流行前的乘客量。Muni乘客的滿意度達到2013年以來的最高水平。