疫期安置無家者 金山酒店業獲逾2000萬補償金

位於市場街的惠特酒店(Hotel Whitcomb)獲得補償。（取材自官網）

舊金山 市議會20日通過一項決議，批准為疫情 期間給無家者提供住宿的酒店運營商，提供最後一筆2000萬元的補償資金。

市議會議員一致批准了2360萬元的酒店補償資金。其中包括為惠特酒店 (Hotel Whitcomb) 支出的1950萬元，以及對Good Hotel和Nob Hill Hotel小酒店的補償。

惠特酒店的這筆補償金，是迄今為止金山酒店業獲得的最大一筆補償金額。疫情期間舊金山與29家酒店簽訂了就地避難所計畫合同，因在當時大多數公共場所處於關閉狀態，且酒店客房需求極少。補償款總金額約為4450萬元，將由聯邦緊急事務管理局支付。當時就地避難所酒店臨時安置了3300多名無家者和弱勢群體。

位於市場街上的惠特酒店有459間客房，1917年首次向公眾開放。預計聯邦緊急事務管理署將償還與就地避難所酒店計畫相關的大部分費用。但市政廳消息人士預計，該機構不會為損害賠償買單。

截至2月，舊金山市已申請聯邦補充金3.85億元，並已獲得1.48億元的補助。預計最複雜和最不可能獲批的城市補助項目將留到最後。

市府律師邱信福（ David Chiu ）辦公室表示，本次是市政府所知的最後一次就地避難所酒店索賠要求款。