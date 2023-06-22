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東灣2歲亞裔童被撞傷 家人籌款治療

記者劉先進／康柯德報導
東灣2歲的亞裔男孩James騎自行車被撞傷，正在搶救中。（取自GoFundMe籌款頁面）
東灣2歲的亞裔男孩James騎自行車被撞傷，正在搶救中。（取自GoFundMe籌款頁面）

東灣康柯德（Concord）警方表示，20日下午，一名兒童在騎自行車時被汽車撞倒，送到醫院救治。這名亞裔男孩的家人在GoFundMe上籌款，確認其為2歲的詹姆斯（James）。截至21日下午6時許，已籌款4萬399元。

20日下午2時15分，警方接到報警電話，得知一輛大型商用車在Cowell路和Treat大道的交叉口撞到了一名騎自行車的兒童。當員警到達現場時，他們發現一名小腿受傷的兒童。調查發現，當時孩子在人行橫道上騎自行車，被一輛從Treat大道轉入Cowell路的汽車撞倒。兒童腿部受傷的程度尚不清楚，被送往屋崙兒童醫院接受治療。

之後的視頻顯示，一輛紫色和白色的小自行車倒在地上，前輪不翼而飛。警方表示，正在調查事故原因，目前沒有公布進一步的細節，若有目擊者，可聯繫警員羅德里格斯（Oscar Rodriguez），電話為925-603-5963。

詹姆斯的家人在GoFundMe上設置籌款頁面，為https://www.gofundme.com/f/help-2-year-old-james-after-struck-by-a-truck。頁面上還有一張詹姆斯閉上眼睛搶救的照片。

他奶奶說，正在努力幫助兒子和兒媳在這一困難和令人心碎的情況下，獲得一些經濟救濟。手術和治療的費用非常高。兩歲的孫子詹姆斯，將在醫院接受幾次手術，所以還不知道他的住院治療時間。

當時，詹姆斯與媽媽一起騎自行車，兩人咫尺之隔。步行燈開啟時，詹姆斯開始穿過人行橫道，卻被一輛商業卡車/拖車撞倒，他的腿嚴重受傷，自行車被撞壞。奶奶說：「如果您能幫助他們，我們將非常感激。」

東灣2歲的亞裔男孩James騎自行車被撞傷，正在搶救中。（取自GoFundMe籌...
東灣2歲的亞裔男孩James騎自行車被撞傷，正在搶救中。（取自GoFundMe籌款頁面）

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