屋崙60歲老人家門前遭槍殺 疑搶劫未遂

60歲的屋崙居民施耐德，在Maxwell公園附近的家門口修剪樹木，被人槍擊致死。警方懷疑是搶劫未遂。（電視新聞截圖）

60歲的屋崙 居民施耐德（David Schneider），日前在Maxwell公園附近的家門口修剪樹木，被人槍擊 致死。警方懷疑是搶劫未遂。

警方表示，事發時間為19日下午6時，受害者在Camden街5000號街區至少被槍擊一次。

KTVU的報導說，60歲的施耐德當時正在家門口修剪樹木，隨後中槍。他踉踉蹌蹌地走到隔壁鄰居家，在那裡倒下並死去。警方還沒有透露，是否有任何目擊者，但認為這可能是一起搶劫未遂案。

監控視頻顯示，在聽到一聲槍響的40秒後，一輛白色汽車 飛速駛離，並闖過了附近的一個停車標誌。一位住在附近的名叫布萊恩（ Brian）的鄰居說，他此前時常看到受害者。近年來此地也有多起盜竊、入室盜竊、超速行駛和搶劫案件。他擔憂，該地區缺乏警力的問題：「在過去八個月左右，對屋崙，特別是這個社區發生的犯罪數量，我感到很沮喪。」

Maxwell公園鄰里委員會主席多拉多（Jose Dorado）說，不知道是什麼促使了這起槍擊事件。「他不像是戴著勞力士名貴手表的人。據我所知，他正站在梯子上修剪樹木。是什麼原因讓人向他開槍？」