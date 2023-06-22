舊金山打擊毒品犯罪 加大力度逮捕吸毒者
舊金山市長布里德（London Breed）21日宣布，市府各部門將加強合作，嚴格執法打擊非法毒品犯罪活動，並加大對吸毒者的逮捕力度。
根據所宣布的執行計畫，舊金山警察局（SFPD）將執法重點放在田德隆地區（Tenderloin）和市場南街區（South of Market）。今年迄今為止，警局已在該地區查獲60多公斤芬太尼，相當於超過3000萬劑致命劑量的毒品，比去年同期增加了160%，自2021年以來同比增加了640% 以上。
自5月1日以來，加州公路巡邏隊已加入舊金山警方的實地打擊行動，在田德隆開展的為時六周的巡邏中查獲了四公斤芬太尼。州政府也派出官員培訓舊金山警方如何識別毒品和吸毒者。
舊金山市應急管理部門表示，警方不會在公共場所對已經吸毒的人進行化學測試，而是在看到有人吸毒時對其進行逮捕，或是已在公共場所呈現吸毒後的症狀都會被逮捕。
布里德表示，關閉露天毒品市場，對社區的安全和城市的整體健康至關重要。舊金山市府各部門以及州和聯邦合作夥伴們，為應對這場芬太尼危機所做的工作必須持續和擴大。不能再接受毒品市場的存在，必須追究責任並為處於危機中的人們提供幫助。
聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布，舊金山將被納入聯邦超載行動（Operation Overdrive）。這是司法部下屬的一項聯邦計畫，旨在部署聯邦執法資源，幫助地方和州當局打擊毒品犯罪網絡。
舊金山警局和加州公路巡邏隊還發起了一項合作行動，以逮捕和拘留那些因公開吸毒，而對自己和他人構成危險的人。在5月30日至6月18日期間，這支接受過麻醉品使用培訓的警官團隊，共完成了58起吸毒者案例的逮捕。
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