舊金山打擊毒品犯罪 加大力度逮捕吸毒者

舊金山市長布里德宣布，舊金山全面展開芬太尼整治，加大對吸毒者的逮捕。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）21日宣布，市府各部門將加強合作，嚴格執法打擊非法毒品 犯罪活動，並加大對吸毒者的逮捕力度。

根據所宣布的執行計畫，舊金山警察局（SFPD）將執法重點放在田德隆地區（Tenderloin）和市場南街區（South of Market）。今年迄今為止，警局已在該地區查獲60多公斤芬太尼，相當於超過3000萬劑致命劑量的毒品，比去年同期增加了160%，自2021年以來同比增加了640% 以上。

自5月1日以來，加州 公路巡邏隊已加入舊金山警方的實地打擊行動，在田德隆開展的為時六周的巡邏中查獲了四公斤芬太尼。州政府也派出官員培訓舊金山警方如何識別毒品和吸毒者。

舊金山市應急管理部門表示，警方不會在公共場所對已經吸毒的人進行化學測試，而是在看到有人吸毒時對其進行逮捕，或是已在公共場所呈現吸毒後的症狀都會被逮捕。

布里德表示，關閉露天毒品市場，對社區的安全和城市的整體健康至關重要。舊金山市府各部門以及州和聯邦合作夥伴們，為應對這場芬太尼危機所做的工作必須持續和擴大。不能再接受毒品市場的存在，必須追究責任並為處於危機中的人們提供幫助。

聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布，舊金山將被納入聯邦超載行動（Operation Overdrive）。這是司法部下屬的一項聯邦計畫，旨在部署聯邦執法資源，幫助地方和州當局打擊毒品犯罪網絡。