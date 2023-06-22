我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

耗資1億 打入18根混凝土樁 舊金山千禧大廈修復完成

編譯組／舊金山21日電
工程師說，千禧大廈嚴重傾斜的問題已有顯著改善。（Getty Images）
工程師說，千禧大廈嚴重傾斜的問題已有顯著改善。（Getty Images）

耗資1億美元的舊金山千禧大廈（Millennium Tower）修復工程已經完工，用於解決這幢著名豪華公寓大廈傾斜問題的18根混凝土樁，現在已全部打入岩石地基。監督該項目的工程師21日透露了這個消息。

項目工程師漢堡（Ronald Hamburg）表示，在把18個根混凝土樁打入馬路路面之下275英尺後，阻止這幢建築傾斜和下沉的工程已經「成功」。

據悉，每根混凝土樁的設計可支撐100萬磅重量，這意味著新的混凝土樁系統，已從大廈原始的地基上共轉移了1800萬磅的重量，從而減輕了大廈下方土壤的壓力。

漢堡表示，對地基的分析顯示，在上述重量最終轉移後，已拉回了近1英寸的傾斜度，預計將繼續拉回該建築的傾斜度。

千禧大廈於2009年竣工，五年後，人們發現這座建築向西傾斜24英寸、向北傾斜7.9英寸，這使這幢建築從舊金山最豪華的公寓大廈，變成了該市科技淘金熱過度的象徵。

雖然公寓大廈傾斜的部分原因，可能是由於隔壁越灣（Transbay）交通樞紐建設過程中發生的「脫水」而造成，但大多數工程師認為，重型混凝土大廈的地基樁應該一直打到岩石上。

修復工程由市樓宇檢查局和市政府聘請的獨立專家小組監督。 該小組即「工程設計審查小組」的職責是：確保公寓大廈在整個施工期間的安全，同時大廈的公寓仍然可以住人，並保證工程符合相關建築法規的要求和獲批准的施工文件。 公寓大廈的業主協會（HOA）聘請了一名檢查員，負責監測該建築未來十年的狀況。

千禧大廈業主協會主席迪克斯坦（Howard Dickstein）表示，相信「工程升級將恢復我們建築的聲譽和公寓的價值，同時解決有關千禧大廈穩定性的任何揮之不去的問題。」

今後幾個月裡，將恢復附近的公車路線、整修新的人行道，並在Fremont街和Mission街沿線種植新的樹木——紅楓樹、水桉樹並設置種有花卉的木箱。這項工作將於8月底完成。

漢堡表示：「正如一個獨立的工程專家團隊所得出的結論，這是解決沉降和傾斜問題的有效且實用的方法，並且可以保護和增強建築物的安全。」「建築物做出了積極的反應，已經停止沉降，並開始向回傾斜，這個事實令人非常滿意。」

漢堡表示，他沒有看到更多的下沉，至少在舊金山的金融區是這樣，「舊金山要求該地區的新建築幾乎都建在岩石地基上。」

舊金山 復工

上一則

德桑提斯：左派政策 正在毀滅舊金山

下一則

舊金山打擊毒品犯罪 加大力度逮捕吸毒者

延伸閱讀

結束三天訪問 拜登帶著募集數百萬競選資金離開灣區

結束三天訪問 拜登帶著募集數百萬競選資金離開灣區
拜登離開灣區保神秘 登機舷梯縮短一半 為防摔跤？

拜登離開灣區保神秘 登機舷梯縮短一半 為防摔跤？
威善高宣布公共交通獲10億元資金 呼籲系統改革

威善高宣布公共交通獲10億元資金 呼籲系統改革
舊金山加大研究：遊民劇增 主因工作收入喪失

舊金山加大研究：遊民劇增 主因工作收入喪失
拜登訪金山 市區維安多路段封閉

拜登訪金山 市區維安多路段封閉

熱門新聞

北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵／攝影）

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

2023-06-20 19:08
前Theranos執行長伊莉莎白·荷姆斯目前在德州一座監獄服刑；法院判定她須償還受害者4億5200萬元，出獄後須每個月支付250元；但荷姆斯的律師表示她無力負擔賠款。(路透)

出獄後每月須還受害者250元 矽谷「惡血女王」：我付不起

2023-06-14 21:04
美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

2023-06-13 17:26
根據最新年度矽谷痛苦指數報告，突顯矽谷地區持續存在的收入不平等，以及財富集中在極少數家庭與公司手中的情況。(Getty Images)

矽谷貧富差距 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

2023-06-15 02:19
好市多芒果沙冰最初本月在奧克拉荷馬州、華盛頓州和加州上市。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州好市多Costco推出芒果冰沙 評價褒貶不一

2023-06-16 20:56
星宇航空最快年底可開航台北、舊金山航線，提供北加州灣區鄉親回台灣的另一個選擇。（翻攝自經文處粉絲團）

星宇預計年底開航舊金山 台灣民眾相當期待

2023-06-15 21:00

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕