耗資1億 打入18根混凝土樁 舊金山千禧大廈修復完成

工程師說，千禧大廈嚴重傾斜的問題已有顯著改善。（Getty Images）

耗資1億美元的舊金山 千禧大廈（Millennium Tower）修復工 程已經完工，用於解決這幢著名豪華公寓大廈傾斜問題的18根混凝土樁，現在已全部打入岩石地基。監督該項目的工程師21日透露了這個消息。

項目工程師漢堡（Ronald Hamburg）表示，在把18個根混凝土樁打入馬路路面之下275英尺後，阻止這幢建築傾斜和下沉的工程已經「成功」。

據悉，每根混凝土樁的設計可支撐100萬磅重量，這意味著新的混凝土樁系統，已從大廈原始的地基上共轉移了1800萬磅的重量，從而減輕了大廈下方土壤的壓力。

漢堡表示，對地基的分析顯示，在上述重量最終轉移後，已拉回了近1英寸的傾斜度，預計將繼續拉回該建築的傾斜度。

千禧大廈於2009年竣工，五年後，人們發現這座建築向西傾斜24英寸、向北傾斜7.9英寸，這使這幢建築從舊金山最豪華的公寓大廈，變成了該市科技淘金熱過度的象徵。

雖然公寓大廈傾斜的部分原因，可能是由於隔壁越灣（Transbay）交通樞紐建設過程中發生的「脫水」而造成，但大多數工程師認為，重型混凝土大廈的地基樁應該一直打到岩石上。

修復工程由市樓宇檢查局和市政府聘請的獨立專家小組監督。 該小組即「工程設計審查小組」的職責是：確保公寓大廈在整個施工期間的安全，同時大廈的公寓仍然可以住人，並保證工程符合相關建築法規的要求和獲批准的施工文件。 公寓大廈的業主協會（HOA）聘請了一名檢查員，負責監測該建築未來十年的狀況。

千禧大廈業主協會主席迪克斯坦（Howard Dickstein）表示，相信「工程升級將恢復我們建築的聲譽和公寓的價值，同時解決有關千禧大廈穩定性的任何揮之不去的問題。」

今後幾個月裡，將恢復附近的公車路線、整修新的人行道，並在Fremont街和Mission街沿線種植新的樹木——紅楓樹、水桉樹並設置種有花卉的木箱。這項工作將於8月底完成。

漢堡表示：「正如一個獨立的工程專家團隊所得出的結論，這是解決沉降和傾斜問題的有效且實用的方法，並且可以保護和增強建築物的安全。」「建築物做出了積極的反應，已經停止沉降，並開始向回傾斜，這個事實令人非常滿意。」

漢堡表示，他沒有看到更多的下沉，至少在舊金山的金融區是這樣，「舊金山要求該地區的新建築幾乎都建在岩石地基上。」