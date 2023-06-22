防摔？拜登離開灣區 登機舷梯縮一半

總統拜登結束舊金山灣區的訪問，於21日上午10時左右搭乘「空軍一號」返回華府。（美聯社）

美國總統拜登 結束舊金山 灣區的訪問，帶著募集到的數百萬元競選資金，於21日上午10時左右搭乘「空軍一號」返回華府。現場記者觀察到，此次空軍一號的登機舷梯，相較之前縮短了近一半，據了解，應是為了方便總統安全登機，防止摔倒。舷梯縮短之後，拜登從下車到走進機艙只用了15秒的時間。

據早前圖片資料顯示，要搭乘拜登總統的專機空軍一號，需要登到至少20餘個台階。本次舊金山國際機場返程華盛頓的空軍一號，只設置了12個台階。現場記者紛紛猜測，是為了保護拜登安全登機。因之前有過數次報導，拜登曾在舷梯上摔倒。

拜登摔倒 曾是熱議話題

據「紐約郵報」報導，2021年3月，拜登在登機前往喬治亞時兩次摔倒。時任白宮 副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）將總統的失態歸咎於一陣不合時宜的風。2021年3月19日，拜登搭乘空軍一號專機前往亞特蘭大，在登上舷梯時出現意外，三秒鐘連摔三次，到第三次時幾乎跪在了台階上，「拜登摔倒」一時間成為熱議話題。

拜登訪舊金山灣區空軍一號的舷梯。（記者李怡／攝影）

隨後22日，時任白宮新聞秘書莎奇(Jen Psaki)在記者會上回應拜登登機時連摔三次一事時，把原因歸咎於美國總統專機「空軍一號不好對付的台階」，並重申拜登的身體狀況百分之百沒事。拜登不是首個意外摔倒的總統。福特1975年走下空軍一號舷梯時曾踩空滾落，好在只剩兩三級台階，未造成大礙。

安保周密 4狙擊手護航

在舊金山國際機場登機返程過程中，現場安保系統周密，隨行拜登登機的有安保、警察、消防、醫療等20餘輛專車人員。在飛機起飛前現場還安排了四名狙擊手就位護航。

本次拜登為期三天的灣區之行，除了為自己的競選募集資金外，19日參觀了位於中半島巴洛阿圖的「自然保護區」，並宣布聯邦將撥款6億元用於應對氣候變化項目。20日，於舊金山費爾蒙酒店 (Fairmont Hotel) 與人工智慧專家召開閉門會議，承諾要保護公眾免受人工智能的傷害，從保護隱私到解決偏見和虛假信息，再到確保人工智能的發展。

舊金山國際機場上的空軍一號。（記者李怡／攝影）