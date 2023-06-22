我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

防摔？拜登離開灣區 登機舷梯縮一半

記者李怡／舊金山報導
總統拜登結束舊金山灣區的訪問，於21日上午10時左右搭乘「空軍一號」返回華府。（美聯社）
總統拜登結束舊金山灣區的訪問，於21日上午10時左右搭乘「空軍一號」返回華府。（美聯社）

美國總統拜登結束舊金山灣區的訪問，帶著募集到的數百萬元競選資金，於21日上午10時左右搭乘「空軍一號」返回華府。現場記者觀察到，此次空軍一號的登機舷梯，相較之前縮短了近一半，據了解，應是為了方便總統安全登機，防止摔倒。舷梯縮短之後，拜登從下車到走進機艙只用了15秒的時間。

據早前圖片資料顯示，要搭乘拜登總統的專機空軍一號，需要登到至少20餘個台階。本次舊金山國際機場返程華盛頓的空軍一號，只設置了12個台階。現場記者紛紛猜測，是為了保護拜登安全登機。因之前有過數次報導，拜登曾在舷梯上摔倒。

拜登摔倒 曾是熱議話題

據「紐約郵報」報導，2021年3月，拜登在登機前往喬治亞時兩次摔倒。時任白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）將總統的失態歸咎於一陣不合時宜的風。2021年3月19日，拜登搭乘空軍一號專機前往亞特蘭大，在登上舷梯時出現意外，三秒鐘連摔三次，到第三次時幾乎跪在了台階上，「拜登摔倒」一時間成為熱議話題。

拜登訪舊金山灣區空軍一號的舷梯。（記者李怡／攝影）
拜登訪舊金山灣區空軍一號的舷梯。（記者李怡／攝影）

隨後22日，時任白宮新聞秘書莎奇(Jen Psaki)在記者會上回應拜登登機時連摔三次一事時，把原因歸咎於美國總統專機「空軍一號不好對付的台階」，並重申拜登的身體狀況百分之百沒事。拜登不是首個意外摔倒的總統。福特1975年走下空軍一號舷梯時曾踩空滾落，好在只剩兩三級台階，未造成大礙。

安保周密 4狙擊手護航

在舊金山國際機場登機返程過程中，現場安保系統周密，隨行拜登登機的有安保、警察、消防、醫療等20餘輛專車人員。在飛機起飛前現場還安排了四名狙擊手就位護航。

本次拜登為期三天的灣區之行，除了為自己的競選募集資金外，19日參觀了位於中半島巴洛阿圖的「自然保護區」，並宣布聯邦將撥款6億元用於應對氣候變化項目。20日，於舊金山費爾蒙酒店 (Fairmont Hotel) 與人工智慧專家召開閉門會議，承諾要保護公眾免受人工智能的傷害，從保護隱私到解決偏見和虛假信息，再到確保人工智能的發展。

舊金山國際機場上的空軍一號。（記者李怡／攝影）
舊金山國際機場上的空軍一號。（記者李怡／攝影）

拜登訪舊金山灣區空軍一號的舷梯。（記者李怡／攝影）
拜登訪舊金山灣區空軍一號的舷梯。（記者李怡／攝影）

拜登 舊金山 白宮

上一則

東灣2歲亞裔童被撞傷 家人籌款治療

下一則

疫期安置無家者 金山酒店業獲逾2000萬補償金

延伸閱讀

結束三天訪問 拜登帶著募集數百萬競選資金離開灣區

結束三天訪問 拜登帶著募集數百萬競選資金離開灣區
拜登離開灣區保神秘 登機舷梯縮短一半 為防摔跤？

拜登離開灣區保神秘 登機舷梯縮短一半 為防摔跤？
拜登又脫稿 稱習「獨裁者」 知情者：反映華府私下評估

拜登又脫稿 稱習「獨裁者」 知情者：反映華府私下評估
一洲焦點／拜登拿獨裁者比喻習近平、杭特重罪輕罰、獵狐首定罪

一洲焦點／拜登拿獨裁者比喻習近平、杭特重罪輕罰、獵狐首定罪
5個QA看杭特案 共和黨續查拜登家族4個不法

5個QA看杭特案 共和黨續查拜登家族4個不法

熱門新聞

北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵／攝影）

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

2023-06-20 19:08
前Theranos執行長伊莉莎白·荷姆斯目前在德州一座監獄服刑；法院判定她須償還受害者4億5200萬元，出獄後須每個月支付250元；但荷姆斯的律師表示她無力負擔賠款。(路透)

出獄後每月須還受害者250元 矽谷「惡血女王」：我付不起

2023-06-14 21:04
美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

2023-06-13 17:26
根據最新年度矽谷痛苦指數報告，突顯矽谷地區持續存在的收入不平等，以及財富集中在極少數家庭與公司手中的情況。(Getty Images)

矽谷貧富差距 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

2023-06-15 02:19
好市多芒果沙冰最初本月在奧克拉荷馬州、華盛頓州和加州上市。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州好市多Costco推出芒果冰沙 評價褒貶不一

2023-06-16 20:56
星宇航空最快年底可開航台北、舊金山航線，提供北加州灣區鄉親回台灣的另一個選擇。（翻攝自經文處粉絲團）

星宇預計年底開航舊金山 台灣民眾相當期待

2023-06-15 21:00

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕