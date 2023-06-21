拜登訪金山 市區維安多路段封閉

因總統拜登來訪而被封鎖的舊金山加州大街（California Street）。（記者李怡／攝影）

拜登 總統（President Joe Biden）20日訪問舊金山 ，會見科技領袖並討論人工智能議題。其下榻的市中心諾布山(Nob Hill) Fairmont酒店臨近的多條街道當天已經封閉，禁止車輛通行，要等到21日（周三）下午再度開放。

拜登訪舊金山導致市區內多路段封鎖。（記者李怡／攝影）

拜登19日抵達灣區，參觀了位於巴洛阿圖的「自然保護區」，並宣布聯邦將撥款6億元用於應對氣候變化項目。

安保及隨行車輛也需通過安檢，方可駛入酒店街道。（記者李怡／攝影）

拜登總統訪問舊金山，將使得市區內多條街道20日封閉。交通局發布提示，提醒以下街道將從周二下午到周三下午1時期間封閉，請市民和遊客的車輛繞行：California between Mason/ Stockton、Sacramento between Mason╱Powell、Mason between California╱Clay、Powell between Californi ╱Clay。

拜登入住的Fairmont酒店。（記者李怡／攝影）

記者在現場觀察到，周二下午4時，拜登入住酒店的門前以及間隔的一到兩個街區內，已有舊金山警察 局的警車和警員駐守，即使是總統隨行人員車輛也必須經過安全檢查方可入內。酒店附近道路車輛止通行，但行人依然可以步行穿梭戒嚴區域。

酒店附近駐守的警車。（記者李怡／攝影）

20日當天舊金山白天的最高氣溫保持在華氏65度的涼爽天氣，周圍商戶店家並未受到道路戒嚴的影響，只是私家車輛需繞路行駛，導致市區內多個路段呈現擁堵情況。好在有交通局派出的交通大使指揮交通，使擁堵情況得以及時疏散。

Muni路線也受到總統訪問的影響。如需Muni服務變更的完整列表，請訪問舊金山交通局網站www.sfmta.com。