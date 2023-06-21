拜登會矽谷領袖談AI 指須立法管理保護私人隱私權

拜登總統20日在舊金山參加有關人工智慧監管討論會議。右為州長紐森。（美聯社）

拜登 總統20日於舊金山費爾蒙酒店 (Fairmont Hotel) 與人工智慧 專家開會前表示，強大的科技如果未能適當監管，將可能產生重大災害，這從過去社交媒體的經驗即可觀察得知。他說，他在國情咨文發表會中指出，國會必須通過兩黨保護私人隱私權立法，嚴格限制人工智能搜集私人資訊，禁止針對兒童發布不良廣告，同時要求公司注重保護員工與用戶的健康與安全。

社交媒體的缺點近年來暴露得非常明顯，如非法銷售私人資訊、散布分裂性言論與政治化謠言等。外國集團甚至利用互聯網與社交媒體干擾和操控美國的選舉。為此，輿論批評美國的政府與業界無法適當防止災害爆發。在生成式人工智慧迅速發展，開始滲入民眾生活與商業活動之時，輿論更擔心政府與業界的反應慢了半拍。

與總統一起參加舊金山費爾蒙酒店活動的人工智慧專家，包括頂尖的人工智慧專家，如史丹福大學教授李飛飛 (Fei-Fei Li) 。另外還有人性科技中心 (Center for Humane Technology) 執行主任哈里斯 (Tristan Harris) 、非牟利的坎恩學院 (Khan Academy) 執行長坎恩 (Sal Khan)、非牟利常識媒體 (Commen Sense Media) 執行長史特耶爾 (Jim Steyer) 。會中討論主題為人工智慧的機會與可能危險，拜登於會中提及其過去三年間的科技相關政策。

會議以小組討論方式進行。拜登表示，與會代表都是人工智慧相關產業的佼佼者，希望從這些優秀的專家中直接聽取工業與社區互動的問題，他相信與會專家能提供廣闊的視野。

在紐森州長等陪同下，拜登總統於費爾蒙酒店華麗的金廳 (Gold Room) 向與會媒體記者表示，人工智慧發展的速度驚人，未來10年內，產業轉變速度將可能高過過去50年的總合。「人工智慧已在我們沒有注意到的情況下，改變了我們的生活，我們現在用互聯網搜索更容易、快速，人工智慧也在改變我們教導、學習的方式。我們亦可採用人工智慧，對付疾病侵襲與氣候變化挑戰。」

人工智慧多年來已是矽谷 發展的重項之一。去年年底OpenAI公司發布ChatGPT-3之後，迅速暴紅。ChatGPT聊天機器人使用生成式人工智慧 (genreative AI)。這種人工智慧匯集從互聯網搜集到的龐大數據，為使用者提出答案、影像與聲音等。

人工智慧突然爆紅，也帶來矽谷新一波淘金熱，投資者對人工智慧發展投入億萬元資金，推展汽車業、行銷與顧客服務等。諮詢大廠McKinsey估計，人工智慧的發展將進入至少63個產業，每年產生2.6兆元至4.4兆元的經濟利益。