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金山市大粵語證書課突遭撤銷 校董會主席斥官僚式行為

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山市立大學校董會主席王兆倫，譴責該校撤銷已獲批准的粵語成績證書課程。 （受訪者供圖）
舊金山市立大學校董會主席王兆倫，譴責該校撤銷已獲批准的粵語成績證書課程。 （受訪者供圖）

舊金山市立大學（CCSF）校董會主席王兆倫（Alan Wong），20日譴責該校撤銷已獲批准的16個學分（Unit) 的粵語成績證書 (CAch) 課程。

王兆倫向本報表示，16個學分的粵語證書課程，之前已經列入該校要求的課程流程，並已經獲得校董會的通過，以及該校課程委員會的推薦。

他指出，該粵語課程在被撤銷前，已經做好準備提交給加州社區學院校長辦公室 ( California Community Colleges Chancellor’s Office ，簡稱CCCCO) 進行最終審查。他斥責，粵語課程目前「被毫不客氣地官僚式的行為撤回」。

王兆倫在一份書面聲明中說： 「我們需要挽救粵語課程計畫，這將有助於確保華裔社區能夠獲得雙語服務，阻止針對華裔的仇恨犯罪。因為我們需要有雙語能力的消防員、警察和社會工作者。」他還指出，自己的父母都是來自香港的只會說粵語的移民。「我們華裔社區為市立大學批准了粵語課程而慶祝，我們終於認識到華裔社區和粵語很重要。在獲得批准後，校方突如其來的撤銷課程，是不公正和不民主的，這個決定令華裔社區感到失望。」

被撤銷的16個學分的粵語證書課程，對舊金山市大的粵語計畫意義重大，因為至少要有16個單元的證書課程，才可以滿足申請加州及其他額外資助的要求條件。

2021年舊金山市立大學管理層曾打算削減已招收滿員的粵語班，因為該粵語班不是證書課程，沒有資格獲得政府的額外資助。去年1 月，在40多個社區組織聯盟和社區民眾的抗議下，校董會通過了一項由時任校董王兆倫起草的政策，以保護該校粵語教學，並促使市立大學創建兩個新的粵語證書課程。

在證書課程規畫完成後，課程委員會於同年9月28日推薦9個學分的粵語會話證書課，並在10月12日推薦了16個學分的中文粵語證書課。在11月10日，課程委員會推薦的課程和項目中包括了這兩個粵語證書課程。然而，在11月23日，委員會卻撤銷了對16個學分的粵語證書課程的支持。

在今年3月23日舉行的校董會議上，世界語言和文化系主任丹森 (Diana Garcia-Denson) 表示：「16個學分的粵語成績證書，不會出現在2023年的課程目錄中。該證書尚未最終確定，仍處於草案階段。 」並表示，目前的草案不符合部門標準，因為沒有資源來支持16個學分的粵語證書課程。

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