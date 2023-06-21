2嫌特殊指控被撤銷將有資格假釋？ Jasper母不滿

此前大批民眾到地檢長辦公室門口抗議，希望不要姑息謀殺Jasper的嫌犯。（記者劉先進╱攝影）

23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派 槍戰中被流彈所殺，22歲的嫌犯格林（Trevor Green）和24歲的嫌犯畢文斯（Ivory Bivins）被指控謀殺和與幫派有關的加重罪，但其「特殊情況下」（Special circumstances)的指控日前被撤銷。

Jasper的母親安女士20日對本報表示，希望阿縣地檢長官善貞（Pamela Price）辦公室依據事實對兩個嫌犯做出指控，讓兩人受到應有的最大處罰。

23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派槍戰中被流彈所殺。母親安女士希望，地檢長依據事實做出指控，讓嫌犯受到應有的最大懲罰。（親友供圖）

案發時，Jasper母親駕駛的車輛在880公路南向路段行駛，交火的兩輛車則在公路北向行駛。其中，被告傑克遜（Johnny Jackson）和基森·李（Keison Lee，交火中受傷，後在另一起槍擊 中死亡）在前面的黑色Nissan車中，後車中坐著格林和畢文斯。後車追前車，雙方互相射擊，流彈飛出，Jasper不幸身亡。

5月，法官駁回了對傑克遜的謀殺指控。他後來認罪，預計刑期三年。

6月初，官善貞辦公室決定繼續指控格林和畢文斯犯有謀殺罪和與幫派有關的加重罪，但兩人不會面臨「特殊情況下」指控，包括從汽車上開槍和作為活躍的街頭幫派成員故意殺人。若罪名成立，畢文斯將面臨265年至終身監禁，格林將面臨175年至終身監禁。

根據舊金山標準報報導，雖然官善貞放棄特殊情況指控的決定，聽起來像是一個法律上的技術問題，但一些觀察家認為這是對前地檢長的指控的關鍵性逆轉。如果被定罪，嫌疑人雖可能面臨終身監禁，但將有資格獲得假釋。全國亞太裔檢察官協會此前計畫起草信件，抗議官善貞關於將嫌疑人關入終身監禁的言論，因為她的指控決定，實際允許獲得假釋資格。

官善貞在一份聲明中說：「我們將繼續追究這些人的責任，這些指控可能會讓他們在監獄 裡度過餘生。」

安女士表示，因為官善貞上任後強調司法改革，家人一直擔心針對槍殺Jasper的嫌犯的指控不夠強有力，甚至指控減少。「我和官善貞見面，也當面提問，如果某人被判刑50年，地檢長是否有權利給他減刑？她回答說沒有，宣判是否有罪和量刑，由陪審團和法官做出。」

上個月嫌犯傑克遜的謀殺罪指控被法官駁回後，安女士還和家人一起討論認為，本案中的三個嫌犯，不可能都出現指控減少的情況。因為在高速路上參與槍戰的兩人中，嫌犯格林的步槍和射殺Jasper的流彈相匹配。

安女士聽到的消息是，格林此前其他指控在身，再加上本案中的謀殺指控，刑期超過50年。她還一度很滿意。「後來就聽說，對兩個嫌犯減少了特殊指控，有可能有機會假釋，我開始揪心。不到兩歲的孩子，在高速路上被槍殺，如果嫌犯判刑後獲得假釋，每一個母親都接受不了。我也請阿縣地檢長換位思考下，如果是她的孩子出現類似的情況，能否接受？」

安女士說，Jasper的爺爺奶奶情緒也很低落，一直在等待兇嫌被判刑，但卻遲遲等不來。「老人家年代不同，不理解美國的司法系統，為何一直在減少指控？為什麼這麼可愛的孫子在回家路上一去不復返，卻有減少指控的情況發生？他們不知所措，也接受不了。為什麼法律可以這樣？好像犯罪之後沒什麼代價，幾乎每天有槍擊發生。」

安女士說，希望阿縣地檢長官善貞辦公室依據事實做出起訴，讓罪犯得到應有的最大懲罰。否則對家人來說，極度不公平。