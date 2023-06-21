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聖荷西新試點 對抗市容衰敗

記者葛歆睿／聖荷西報導
馬漢宣布對抗市容衰敗的新試點項目FAST，強調保持聖市清潔的責任不僅靠業主，而要靠整個這座城市。（記者葛歆睿／攝影）
馬漢宣布對抗市容衰敗的新試點項目FAST，強調保持聖市清潔的責任不僅靠業主，而要靠整個這座城市。（記者葛歆睿／攝影）

面對成千上萬的居民對塗鴉、草坪和垃圾的大量積壓投訴，聖荷西將啟動試點項目，對違法者處以罰款，並賦予執法人員更多權力。

聖荷西市議會20日一致投票通過，成立「重點區域服務團隊 」（Focus Area Service Team，FAST），以更好管理市中心的塗鴉、雜草、報廢車輛，以及不當存放的垃圾廢物。

根據聖荷西市現行規定，居民有責任就周圍建築物和房屋的破敗情況提出投訴。FAST試點項目將從2023年8月開始至2024年1月結束。期間，兩名專門規則執行人員將進行市容違紀檢查和執法，尋找市中心沒有維護好環境的企業和住宅，並對違法者處以罰款。

市長馬漢（Matt Mahan）認為，結合增加的部門人員，這一試點項目將在清理城市方面發揮重大作用，解決居民對市容衰敗共同的擔憂。

「我們知道，只是依賴投訴，我們不一定知道那裡發生了什麼，而且我們的反應很慢。」馬漢市長在當天市議會之前的記者會上強調，保持聖市清潔的責任不止靠業主，也在於整個這座城市，「我們積累了大量積壓的法規執行案件， 我們想解決這個問題。」

聖市目前有4000多起積壓的法規執行案件，其中約40%的新案件與市容亂象有關。馬漢表示，問題主要集中在聖市第三、五和六區，包括市中心、東聖荷西和Willow Glen的部分地區。試點項目的執法重點僅限特定區域，但具體信息目前尚未公布。

在城市主導的檢查開始前三周，業主將收到有關新項目的通知。然後執法人員針對違規行為向業主發出警告，如果他們不遵守，可能會根據違規程度和頻率被罰款250元到1000元不等。馬漢表示，罰款金額有可能會增加，但這不是目前的重點，他指出，如果業主選擇無視法規執行，每天都會累積1000元罰款。

聖市規畫副主任羅伯茨（Rachel Roberts） 表示，這是難得的機會，可以透過主動的法規執行檢查，來探索市府提供服務的新方法，「不僅要解決環境問題，還希望提高民眾認識，促進居民和企業主自願遵守法規，同時使市府能夠深入了解社區的具體需求。」

聖荷西推出FAST試點項目，由專門法規執行人員進行主動的市容衰敗檢查和執法，並對...
聖荷西推出FAST試點項目，由專門法規執行人員進行主動的市容衰敗檢查和執法，並對違法者處以罰款，圖為市區內建築上塗鴉。（記者葛歆睿／攝影）

聖荷西 投票

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