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漁人碼頭車對車槍擊釀6傷 是金山兩周內第四次槍擊事件

記者李怡／舊金山報導
圖為舊金山警察正在調查漁人碼頭槍擊案。（美聯社）
圖為舊金山警察正在調查漁人碼頭槍擊案。（美聯社）

舊金山警察局長史考特 (William Scott) 19日表示，父親節當天18日晚上，在舊金山39號碼頭即漁人碼頭附近，發生車對車槍擊事件，導致六人受傷，其中包括四名無辜路人。警方指此次事件並非隨機發生。案件還在進一步調查中。

史考特表示：「車對車槍擊事件中，受傷的路人包括一名10歲女孩。事件發生時她和一名16歲同伴正騎自行車過馬路。另外受傷的3位路人被在交火中破碎的玻璃碎片擊中，槍擊車輛內有2人受傷，其中一1人有生命危險」。

史考特說，所幸受傷的路人們沒有生命危險。警方正在尋找一輛白色轎車和在逃的車內開槍人員。其中一輛黑色SUV運動越野車已被警方拖走。

舊金山警察局特別聲明，槍擊事件並非隨機發生。有證據表明，這是一起孤立發生事件。史考特表示，在美麗的星期日父親節當天發生這樣的混亂，一定會對肇事者嚴懲不貸，嚴厲問責。目前案件正在進一步調查中，任何有視頻證據或信息的居民，均可撥打415-575-4444，聯繫警方舉報熱線。

本次事件已經是舊金山市中心在兩周內的第四次槍擊案件。兩周前的周五和周六晚間在舊金山市街頭發生的槍擊案件，分別造成九人和三人受傷。上周一晚在舊金山Bernal Heights又發生槍擊。接連著就是父親節周日的這次車對車槍擊案件。

雖然警察局表示，以上所有案件的發生都不是隨機發生的，但隨著槍擊案件的不斷接連發生，舊金山的嚴格控槍立法已迫在眉睫。

嚴格控槍立法 迫在眉睫

近日，舊金山市議員司嘉怡與市府律師邱信福聯合起草新新法，以增加更多禁槍場所，如電影院、宗教拜會場所、餐廳等公共場所，均禁止攜帶槍枝。立法議案已提交市議會審議。

舊金山市政府數據顯示，過去五年內舊金山市槍擊案件增加了74%，近900人受害，158人死亡。槍枝暴力每天都在奪走無辜的生命，摧毀了無數的家庭以及社區。舊金山市議員正在提出新立法，以保護市民安全，在公共場所禁槍，為居民帶來更多的安全感。

據了解，2023年迄今，全國已發生291起大規模槍擊事件，每年約有超過4萬3000位民眾死於槍殺。聯邦最高法院於2022年推翻了紐約州100多年來需要正當理由才能獲得持槍執照的法案，允許公共場所持槍，這一聯邦法案的通過對舊金山持槍情況產生了直接的影響，導致申請隱蔽持槍許可的人數激增。

史考特表示，本次槍擊案件並非隨機發生，會問責肇事者。（記者李怡／攝影）
史考特表示，本次槍擊案件並非隨機發生，會問責肇事者。（記者李怡／攝影）

舊金山 槍擊 警察

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