金山華埠迎六月節 未現遊客高峰

六月節當天各商埠並未現人潮。（記者李怡／攝影）

19日周一，「六月節國家獨立紀念日」（Juneteenth National Independence Day）是最新的聯邦假日，以慶祝美國奴隸制終結。因各州級政府未統一將其作為法定假日，今年全美只有28個州在法律上承認六月節為公眾假日。因此這個小長假並未給諸如華埠 等舊金山 的商埠帶來新的繁榮。2021年國會通過參議院口頭表決通過，眾議院以415票贊成對14票反對投票通過，拜登總統（Joe Biden）於同年6月簽署立法，將每年6月19日定為國定假日。今年至少有28個州和哥倫比亞特區，在法律上承認六月節為公共假期。這也意味著州政府機關休息、州府工作人員有薪休假。

在六月節當天，舊金山市長布里德發文表示，兩年前，舊金山將6月15日定為官方城市假日，與聯邦政府保持一致。六月節是關於承認這個國家的奴隸制歷史，並重新肯定非裔 社區。她表示，今天當大家與朋友家人一起慶祝時，不僅要回顧過去，還要慶祝未來，以鼓勵大家要繼續為建設平等公正社會而努力工作。

六月節當天的舊金山華埠，並未出現遊客潮。舊金山當地市民對於這一新晉聯邦假日也並不熟悉。即使是享有這一天假日福利的私企員工，對於這一新的小長假，也並未做好十足的計畫。在某科企工作的華裔年輕員工趙兆表示，在本周末休假時才想起這一假日，並未做好出行的準備，只好臨時約三五好友，就近找一個籃球場打一場比賽了。

位於華埠都板街的紀念品店小商戶主表示，今年的六月節與往常周末客流量相差無幾，並沒有帶來一波遊客高峰。可能這一節日的概念還沒有深入人心。