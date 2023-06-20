為競選連任造勢 拜登灣區籌款、宣布6億元氣候變遷計畫

拜登總統19日抵達灣區展開造勢與籌款活動。他並前往灣區巴洛阿圖保護區參觀，宣布一項6億元因應氣候變遷計畫。（美聯社）

拜登 總統19日搭乘空軍一號專機抵達灣區 山景城墨菲特機場（Moffett Field），展開為期三天的訪問。加州州長紐森（Gavin Newsom）和多位議員到場迎接。

拜登的車隊19日穿越矽谷多個地區。他本周將在灣區舉辦四場籌款活動，為其2024年競選連任造勢。

與此同時，拜登明年大選的潛在對手佛羅里達州州長德桑提斯 （Ron DeSantis）19日也在灣區。他低調地舉行了自己的籌款活動，包括拜會塢德賽（Woodside）一位共和黨捐款人，地點與拜登晚間在阿賽頓（Atherton）的招待會僅隔一條高速公路。

根據媒體報導，德桑提斯19日上午先參加了在科靈加（Coalinga）哈利斯牧場（Harris Ranch）舉行的活動，以及在沙加緬度舉行的早餐圓桌會議。沙加緬度正是德桑提斯前幾周派機將36名無證客送到加州的目的地。

被問到對德桑提斯人正在沙加緬度有何看法時，拜登停頓了一下，然後微笑著說：「很難對這樣的事發表評論。」

拜登在洛斯蓋圖（Los Gatos）微軟科技長史考特（Kevin Scott）住家舉行的首場招待會上向捐款人強調，大多數美國人支持其政府政策，包括加強槍枝管制、墮胎合法化、因應氣候變遷、努力創造就業機會等。他還指出，環保人士和勞工組織都支持他競選連任。

拜登對約40名與會者說：「我們可以解決很多重要的事，所有數據都顯示，絕大部分的人都支持我們所採取的立場，這絕非我們憑空想像的。」

拜登19日的行程並非全與競選有關。他和紐森以及其他官員一起前往巴洛阿圖（Palo Alto）露西艾文斯海灣濕地自然保護區（Lucy Evans Baylands Nature Interpretive Center and Preserve）參觀，並宣布了一項6億元的因應氣候變遷計畫。

拜登表示，這些濕地在上升的海平面與社區之間具有重要的緩衝作用，這個保護區是遏制氣候變遷造成破壞的一個成功案例。

政治專家表示，拜登和德桑提斯19日的灣區行不是為了互搶風頭，也不完全是巧合。