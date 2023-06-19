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聖他克拉拉縣批准113億預算 擴大健康服務

記者葛歆睿／聖他克拉拉報導
聖他克拉拉縣議會批准了下一個財政年度的113億元預算，重點加強行為健康和其他核心服務，同時開始解決結構性赤字問題。（記者葛歆睿╱翻攝）
聖他克拉拉縣議會批准了下一個財政年度的113億元預算，重點加強行為健康和其他核心服務，同時開始解決結構性赤字問題。（記者葛歆睿╱翻攝）

聖克拉拉縣議會日前批准了下一個財政年度的113億元預算，重點加強行為健康和其他核心服務，同時開始解決結構性赤字問題。聖縣赤字預計未來幾年將因經濟動盪而增加。2023至2024財政年預算將通過取消大約600個空缺職位，並結合一次性解決方案，例如使用儲備金和延遲項目，來彌補1.2億元的資金缺口。

儘管有這些削減，但預算推進了五個戰略重點：擴大獲得行為健康服務的機會、增加獲得住房的機會、加強社區安全和改革刑事司法系統、加強對兒童和家庭的支持、促進可持續性。

聖他克拉拉縣議會主席艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，聖縣正在大力投資心理健康和藥物濫用治療設施、服務和人力：「我很高興2023和2024財政年增加了行為健康和藥物濫用障礙服務的預算，以提供更多的支持，並展示聖縣在這一領域的持續領導地位，以及我們對所有居民的承諾」。

第二區縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，聖縣致力於防止居民無家可歸，並在本預算年度為遊民提供永久性住房：「我們正在使聖縣的無家可歸預防部門試點計畫永久化，增加工作人員，並準備與更多的非營利組織簽訂契約，為那些瀕臨無家可歸的人提供租金援助」。

第一區縣議員阿里納斯（Sylvia Arenas）說：「這項預算將對最弱勢和服務最匱乏的社區進行重大新投資，這一點至關重要」。

第三區縣議員李洲曉（Otto Lee）指出，護士、社工、911調度員、警員等職位大量空缺，仍然是聖縣最大的挑戰：「我們在紙面上平衡了預算，但仍然需要解決長期人手不足的問題。我們必須盡快填補這些關鍵職位」

預計到2024至2025財政年，聖他克拉拉縣結構性赤字將增至1.58億元，短期內提供服務的成本增長預計將超過收入增長。新冠肺炎疫情結束，區域經濟在急劇反彈後已經降溫。高利率正在減緩財產稅收入的增長，這是聖縣最大的資金來源，而通貨膨脹正在提高供應和合同服務的成本。

為了消除結構性赤字，聖縣政府將側重於提高效率、尋找新的收入來源以及將資源重新分配給最優先的計畫。

預算 投資 租金

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