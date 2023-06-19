蘇勵妍有望任舊金山交通局董事

舊金山交通局再現一位亞裔董事會成員蘇勵妍。（蘇勵妍社交媒體）

舊金山 市長布里德（London Breed）日前任命前歷史保護委員會（Historic Preservation Commissioner）委員兼建築師蘇勵妍（Lydia So）為交通局（SFMTA）七位董事會成員之一，以填補前華裔 董事黎慧心（Sharon Lai）離職近一年後的職缺。

布里德在新聞稿中表示，蘇勵妍早前專注於提出城市規畫願景，提高市內所有物業的設計質量。她擔任市長房屋與社區發展辦公室組織者期間，為舊金山市可負擔性住房建設作出了傑出的努力。且她在公共服務方面，有著豐富的經驗，相信她能與交通局密切合作，解決交通局正面臨的挑戰，並推進交通優先事項。

蘇勵妍為華裔建築師，出生於香港，1995年移民美國，2001年定居舊金山。現居米慎區，會說流利的英語和廣東話。

蘇勵妍表示，每天會乘坐Muni公車和捷運BART到市區上班，對市內的公共交通狀況深有體會，且很了解。她說，如自己的任職最終可以通過市議會的表決，將會與交通局一起致力於解決目前的預算問題。

蘇勵妍說：「市交通局委員會需要有亞裔 代表。因在公共交通乘坐中亞裔的占比非常大，且在疫情中亞裔社區受到了強烈的衝擊。如何讓公共交通為社區提供優質服務的同時還保持可負擔性，是值得思考和努力的方向」。

華裔社區對於交通局董事會成員的任命頗為關心。安老自助處主任鍾月娟表示，蘇勵妍的就任，將改善長者乘坐公共交通的安全、無障礙乘坐以及語言服務等方面，並促進老年人的尊嚴和自豪感。

華協中心行政主任楊重賢表示：「蘇勵妍有獨特的技能，了解土地使用和建築環境。更重要的是她了解交通在保持獨特環境的活力方面所起的關鍵作用」。

蘇勵妍被市長提名後，仍然需要得到市議會投票表決確認，如確認通過她最快可於幾周內就任。由七位成員組成的交通局董事會，目前還有兩個職缺。