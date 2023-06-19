檢方獲新證據 日落區民宅爆炸案 嫌犯再被捕

爆炸案發當天，被困不能回家的日落區居民。（記者李怡／攝影）

今年2月初，舊金山 日落區第22大道因製毒引起的民宅爆炸案，一直牽動著華裔 居民的心，且關心相關部門對這一案件的調查進展。據悉已獲釋的53歲涉案者普萊斯（Darron Price）近日在檢方獲得新證據下，以涉嫌謀殺的罪名再次被逮捕。

自爆炸案發生後，普萊斯已遭地檢處起訴誤殺等多項重罪。在他被捕不久後，檢方以普萊斯有美國和澳洲 雙重國籍為由，恐他有潛逃的風險，並請求繼續關押，但舊金山市高等法院華裔法官黃正凱（Victor Hwang）認為，檢方缺乏有力證據證明普萊斯會對公眾造成威脅，故同意他保釋。

舊金山地檢處媒體發言人奎扎達（Randy Quezada）日前表示，檢方已進一步掌握了新證據，將會起訴普萊斯謀殺罪。正是這一還未公開的新證據，讓地檢長謝安宜將普萊斯的罪名從誤殺罪改為謀殺罪。

地檢處表示，會將普萊斯的謀殺罪和已經指控的罪名合併起訴，包括製造受管制物質、四項違規用火、兩項危害兒童和一項虐待長者罪。普萊斯涉嫌在日落區的出租屋地庫內設有製毒工廠，因在屋內同時使用烘乾機與室內的丁烷蒸氣產生作用引發爆炸，導致普萊斯51歲癱瘓妻子里塔（Rita）死亡、鄰近的十餘戶民宅受損，並引發日落區居民惶恐不安。

此處民宅爆炸案發後，受災房屋幾乎被完全燒毀坍塌，波及左右鄰居，導致兩戶房屋損毀、財產損失慘重，附近多所房屋玻璃受損。當時十餘戶社區鄰居被限制在警戒線外不能回家。該區市議員殷嘉立多次召開社區會議，幫助居民應對災難。

日落區居民透露，受害最嚴重的鄰居加斯（David Garth）也已向舊金山地方法院提起民事訴訟。據舊金山法院文件，火災受害鄰居加斯與妻子Nang Phommavongsay指控日落區第22大道1700號業主馬蒂尼夫婦（Peter Diane De Martini）知情不報，導致爆炸並引發社區大火，並提出賠償。

文件稱：「業主明知租客在地庫內藏大量化學品、大麻油實驗室，但卻未制止。」文件還記錄了這場大火如何迅速毀滅了原告加斯夫婦的生活。這對夫婦的住所遭受巨大損毀，如家傳藏物、照片和猶太教藏品等，化為灰燼，室內大部分家具燒毀。

原告夫婦表示，大火使他們承受巨大經濟損失，除了個人物品受損，還有醫療開支、情緒傷害和收入損失。