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疫後 這些Muni路線表現仍不理想

編譯組／舊金山報導
舊金山Muni交通系統在新冠疫情過後一直逐步重新開放，但有些需求較低的路線恢復服務速度也慢。（美聯社）
舊金山Muni交通系統在新冠疫情過後一直逐步重新開放，但有些需求較低的路線恢復服務速度也慢。（美聯社）

舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）公布的最新數據顯示，目前表現最差的交通路線很有可能是那些曾在2020年被砍掉，並且在大多數舊金山人生活回歸半正常狀態時，恢復服務情況仍不理想的路線。

舊金山的Muni交通系統在新冠疫情過後一直逐步重新開放。市交通局發言人Stephen Chun指出：「疫情前需求較低的路線恢復服務速度也慢，正是因為對其服務的需求沒有其他路線那麼多。」

公車方面，21路Hayes線直到2022年7月才被重新啟用，修改後的路線不再延伸到市場（Market）街。5月它的客流量與2019年同月相比只有15%，是所有Muni路線中表現最差的。35路Eureka線也面臨類似的命運，它的乘客量一直在掙扎，5月僅達到疫情前水平的30%；39路Coit線在去年10月恢復服務後一個月，乘客量是疫情前的18%。

這一個趨勢的一個明顯反常現象是56路，它直到2022年9月才恢復服務，但已經激增到疫情前96%的人氣，路線調整反而給它帶來了好處。

Muni的地鐵系統為各種乘客提供服務，但主要側重於連接住宅區和市中心，其路線的恢復情況不甚理想，一些路線的乘客量徘徊在疫情前的47%到59%之間。

「Muni網路已經轉變，以減少低效和多餘的服務」，Chun說，「一些顧客發現他們的通勤模式在疫情期間發生了變化，其他顧客則找到了更有效的方法，來到達他們要去的地方。」

但是，即使在表現最差的路線中也有樂觀的跡象，與那些反彈力度較大的路線一樣，表現不佳的路線整體上仍處於上升趨勢。

但Muni緩慢而穩定的進展，可能會被長期的財政不穩定所削弱。Muni公司的財政限制會有多嚴重，以及對未來的服務會產生什麼影響，還有待觀察。

灣區民選官員和交通倡導者懇請州立法機構修改州長紐森（Gavin Newsom）的擬議預算。一項折衷方案帶來了11億元的資金，以支持交通機構在未來三年的運營成本。立法者之間的協議還將恢復被紐森預算削減的20億元，用於資本項目，如設計和建造新的公車平台。

15日立法者對州預算案進行投票時，妥協方案已經敲定，但與紐森的談判將繼續進行。

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