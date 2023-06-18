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舊金山僑界舉辦雙十國慶籌備會議

本報記者／舊金山報導
駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪在場起立發言。（鄧灼照提供）
駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪在場起立發言。（鄧灼照提供）

為慶祝今年的雙十國慶，中華傳統文化協會聯合僑社各界17日上午在舊金山華埠國父紀念館舉辦了第一次籌備會議。本次會議由籌備委員會總幹事周達昌主持，主要討論了如何在新冠疫情後再度隆重舉辦巡遊及各項慶祝活動。駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、文教中心主任蘇上傑、僑務委員魏德珍、呂玉貞、林馬玉冰、共同主席鄧灼照、張耀廷、謝躍池、林炳昌、鍾維君、張人睿、 歐陽璜大使夫人、各科組長共60多人參加會議。

與會人士在現場共捐款逾1萬元，資助今年的雙十國慶。

鄧灼照率先發言，他表示，近幾年因為新冠疫情流行，取消了雙十國慶巡遊，在今年才得以恢復。「我們希望在舊金山舉行盛大的慶祝大會，如升旗典禮、金龍大巡遊及綜藝表演節目，希望大家能夠盡力幫忙，並支持中華傳統文化協會舉辦的其他各項中華民國國慶節目，共襄盛舉。」

賴銘琪處長表示，他感謝今天來參加本次籌備會議的各僑界人士。他深刻感受到大家對中華民國的愛國熱情，他明白在疫情後舉辦各項活動都非常艱辛，在此感謝僑界人士做出的貢獻。

林炳昌發言，談了如何弘揚中華民族傳統文化、王道仁政，慈悲、人愛、互助及親情的觀念，表示要積極參加雙十國慶活動，支持中華民國是作為一個民主自由的國家。

籌備會議中確定了今年慶祝中華民國112年雙十國慶節目，包括10月8日下午2時在聖瑪利廣場的升旗典禮、同天2時30分的聖瑪利廣場國慶大巡遊、10月10日當天在南舊金山市半島豪苑酒家舉行的公宴，以及暫定10月國父紀念館舉行的文娛表演節目等。

中華民國 舊金山 疫情

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