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舊金山市中心AT&T旗艦店將關閉

編譯組／舊金山綜合電
舊金山市中心的AT&T旗艦店（如圖）將關閉。（翻攝自AT&T臉書）
舊金山市中心的AT&T旗艦店（如圖）將關閉。（翻攝自AT&T臉書）

舊金山市中心正努力恢復新冠疫情前的輝煌，這項持續進行的努力，因為又一家零售商計畫關閉其旗艦店，而遇到額外的挫折。

美國電話電報公司（AT&T）向舊金山紀事報證實，將在今年8月1日前，關閉位於Powell街一號的旗艦店，理由是顧客需求發生了變化。

AT&T發言人柯林斯（Chris Collins）表示，「消費者的購物習慣不斷變化，我們也隨之作出改變，這意味著透過零售店、數碼渠道和我們以電話為基礎的服務團隊的正確組合，在顧客所在之處提供服務。」

這家旗艦店停止運營後，舊金山仍有另外11家AT&T的分店，包括旗艦店一英里外、位於市場（Market）街和Fremont街交界處的分店，另一家分店在Clay街和Stafford街交界處。

柯林斯補充說，所有受到關店影響的AT&T員工，公司將向他們提供到市內其他任何一家分店工作的機會。

柯林斯說：「我們為我們在社區中的持續存在感到自豪，不僅是透過我們的零售店，也透過我們投資的、使用我們5G和光纖網路的世界級連接。」

舊金山很久以來一直努力地從新冠疫情中恢復，AT&T只是一連串宣布縮減舊金山業務的公司之中最新的一家。

Cinemark公司6月14日也向其客戶發送了一封電子郵件，宣布將關閉舊金山Westfield購物中心內的Century San Francisco Centre 9和XD電影院。 該購物中心的母公司也宣布將放棄對Westfield購物中心的管理。

舊金山 AT&T 疫情

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