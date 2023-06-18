運動家出走 盛桃市長嗆職棒聯盟 華人球迷對球隊要離開失望

13日盛桃在屋崙體育館和近3萬球迷一同吶喊，呼籲運動家隊留在屋崙。（取自盛桃推文）

就職棒運動家（A's）球隊遷離屋崙 一事，屋崙市長盛桃（Sheng Thao）日前回擊了職棒聯盟委員曼弗雷德（Rob Manfred）有關言論，指其對在屋崙港口Howard Terminal新建海濱球場計畫的評論，「完全錯誤」。

內華達州 長隆巴多（Joe Lombardo）周四（15日）簽署SB1法案，為運動家在拉斯維加斯市中心的新球場提供資金。如美國職棒大聯盟（MLB）的經營者們同意，運動家有非常高的機率將正式搬離屋崙。根據電視台ABC7報導，曼弗雷德表示，他為屋崙球迷感到難過，並且理解球迷感受。「我認為真正的問題是屋崙市準備要做什麼？該市沒有做出提議。」他說，「屋崙市府從來沒有達成在任何地點建造體育場的計畫。」

對此，盛桃接受採訪時反駁了曼弗雷德的評論，稱其完全錯誤。盛桃表示，之前計畫的新球場有一個非常具體的提案在討論，屋崙已跨過了障礙，包括確保基礎設施資金，提供環境審查以及與其他機構合作的最終提案。

盛桃也透露了更多細節。她指出，「事實是，運動家隊的所有者，堅持要在屋崙建造一個價值數十億元、占地55英畝的龐大計畫，其中包括球場、住宅、商業和零售空間。」但是，「如果搬到拉斯維加斯，無論出於何種原因，球隊所有者似乎對土地面積9英畝的租賃建球場，都感到滿意。」她強調，「如果他們在屋崙提出類似規模計畫，我們相信一個新的球場已經在建設中。」

內華達州的立法機構14日最終批准了一項擬議15億元的計畫，為建造可伸縮屋頂的體育場提供公共資金，並以25票對15票，通過了一項耗資3.8億元納稅人資金法案，其中包括在體育場周圍建立一個特別稅區，以產生資金來償還債券和用於融資的利息，該球場將是職棒大聯盟中最小的球場。

同時，內華達州的新球場計畫引發了關於為私人體育俱樂部提供公共資金的辯論，運動家隊和內華達州旅遊業的代表表示，新體育場可以為拉斯維加斯體育場景增添新色彩和發展機遇。但多篇學術文章，包括史丹福大學 經濟學家諾爾（Roger Noll）2015年的一項研究得出的結論認為，專業體育場館不會像宣傳的那樣，為當地產生經濟成長效益。