金山慶祝六月節活動啟動 回顧非裔音樂演變

舊金山市長布里德等民選官員在場觀看表演。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）攜多位該市民選官員在市政大樓 Light Court大廳為6月19日六月節（Juneteen）一系列慶祝活動進行啟動儀式。

六月節慶祝活動有一系列非裔特色舞蹈和歌曲表演，涵蓋非裔的歷史傳統至當代的爵士和藍調音樂表演。（記者張曼琳／攝影）

16日中午近百名各族裔社區人士，齊聚市政大樓為今年的六月節慶祝。慶祝活動上有一系列的非裔 特色舞蹈和歌曲表演，涵蓋非裔的歷史傳統至當代的爵士和藍調音樂表演。

布里德辦公室表示，今年在市政廳舉行第二屆六月節慶典啟動活動，由人權委員會（ Human Rights Commission ）和非裔社區財富與差距（ Wealth & Disparities）組織主辦，主題為「我們音樂的演變」，提供了不同流派的非裔音樂表達和文化貢獻的例子。

布里德當日並未在場發言，但她透過社群媒體 寫道：「我們剛剛在市政廳開始六月節慶典，今年的主題是我們音樂的演變，向傑出的非裔音樂家和尊重我們文化的音樂表達方式致敬。感謝所有前來欣賞精采現場表演、享用美味佳餚的人。最重要的是，感謝能有機會與我們社區一起慶祝六月節並回顧我們的歷史。」

市議員華頌善在場致詞，他感謝2022六月節被認為國定假日。（記者張曼琳／攝影）

非裔舊金山市議員華頌善（Shamann Walton）在場致詞，他感謝自2022六月節被認為國定假日，並感謝舊金山市所有領袖乃至全州和全國的每一個人，確保六月節被公認為國定假日。他說，「我們不應該僅僅為了慶祝自由而慶祝，當我們到了6月這個時間，我們也應該慶祝為了自由而工作的團隊。」他呼籲更多人支持由他所提出的「非裔美國人賠償計畫提案」，以確保非裔獲得應有的正義。

16日中午近百名各族裔社區人士，齊聚市政大樓為今年的六月節慶祝。（記者張曼琳／攝影）

六月節也被稱為自由日或解放日，紀念美國南部奴隸制在1865年6月19日終結，聯邦軍少將格蘭傑（Gordon Granger）宣讀「第三號將軍令」，告知德州黑奴獲得自由。時任總統林肯（Abraham Lincoln）雖已在1863年簽署「解放奴隸宣言」，但直至兩年後宣言才終得以施行。2021年六月節成為聯邦法定假日後，2022年大眾正式開始慶祝節日。

除了布里德和華頌善外，舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio ）、舊金山地檢長謝安宜、舊金山估值官郭華健（Joaquin Torres）、舊金山警局局長史考特（William Scott）等均出席本次啟動活動。