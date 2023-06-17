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海沃斷層20年內恐強震 成住房安全焦點

編譯組／灣區綜合電
海沃斷層成為加州住房目標與地震風險辯論的焦點。（Getty Images）
海沃斷層成為加州住房目標與地震風險辯論的焦點。（Getty Images）

灣區海沃斷層屬於強大的「走滑斷層」(strike-slip fault) ，走滑斷層威力強大，能引發重大震災。海沃斷層從聖荷西蔓延至聖保羅灣 (San Pablo Bay) ，幾乎貫穿整個東灣地區。地震專家指出，斷層產生的強烈地震一般每隔100年至200年出現一次。目前離海沃斷層上次引爆的強震已有150年，正是強震最有可能爆發的時期。

隨著強震爆發可能性增大，民眾與地質學家開始關心社區領導是否忽略了震災危險性，房地產商也為了利潤，大批開發房舍。

灣區各縣市目前積極開發住屋，然而又有多少民眾真正瞭解強烈地震可能帶來的危險？就以阿拉米達縣而言，開發商已在液化區填海造地上興建大批公寓。這些土壤液化區土質強度薄弱，遇到強震侵襲，容易造成建物損害。另外佛利蒙有些新建大廈，離海沃斷層帶只有50呎。根據法規，斷層帶50呎以內，不得建造房舍。此外在舊金山，大部分可負擔住屋將興建於地震危險地區內。

專家指出，接近斷層地帶的土壤液化區大量興建房舍危險性高。美國地質研究 (the US Geological Survey) 發布「模擬海沃地震研究報告」(HayWired Scenario)，充分描述海沃斷層爆發7級地震可能帶來的災害。

美國地質研究中心專員韋恩 (Anne Wein) 指出 ，「模擬海沃地震研究報告」公布後，東灣各城市已經加強震災準備，設計各項減輕震災計畫。

韋恩說，他們計畫加強城市規畫專家與因應緊急事件經理之間的合作，讓他們能夠瞭解雙方充分合作的重要性。

事實上自從1989年Loma Prieta強烈地震爆發之後，東灣已採取各項步驟，預防強震可能帶來的災害，其中包括投資500億元，加強東灣地區的基礎建設。然而比起舊金山而言，東灣投資防震的經費仍嫌不足。此外東灣地區有大量舊屋，容易毀於震災，此外許多房屋建於危險的土壤液化地帶內。

專家指出，灣區主要斷層中，海沃斷層最有可能於未來20年內出現6.7級以上強震，如果民眾有此認知，將有可能做好充分防震準備，包括防災緊急用品等。加州地震聯盟( California Earthquake Country Alliance) 執行長班席安 (Mark Benthien)指出，聯盟已設計民眾防震工具包，並提供民眾應付震災的各項步驟。灣區目前已準備有因應震災各種措施。

地震 灣區 投資

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