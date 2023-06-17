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加州檢方與地方聯手打擊槍毒 漢福市大執法逮62人

記者劉先進／屋崙報導
州檢察長邦塔宣布，在漢福德進行大規模執法行動，打擊一個與謀殺、槍擊、販賣人口、欺詐和銷售毒品等犯罪活動有關的街頭犯罪團夥成員。（記者劉先進／攝影）
州檢察長邦塔宣布，在漢福德進行大規模執法行動，打擊一個與謀殺、槍擊、販賣人口、欺詐和銷售毒品等犯罪活動有關的街頭犯罪團夥成員。（記者劉先進／攝影）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）、漢福市（Hanford）警局局長塞韋爾（Parker Sever）、國王縣（Kings）警長羅賓遜（David Robinson）、縣地檢長哈克（Sarah Hacker）等日前宣布，多個機構合作，在漢福市進行大規模執法行動，打擊一個與謀殺、槍擊、販賣人口、欺詐和銷售毒品等犯罪活動有關的街頭犯罪團夥成員。警方共逮捕了62人，繳獲了34件非法槍枝和毒品，偵破三起殺人案和兩起槍擊。

在調查過程中，執法部門繳獲了一個管道炸彈，34枝不同品牌和型號的槍枝，包括4枝幽靈槍和一枝被改裝成全自動的半自動手槍，以及1400多克疑似冰毒和100粒諾科藥丸（註：含有止痛藥乙醯氨基酚和氫可酮的組合）。聯合執法工作的探員在國王縣、杜拉瑞縣（Tulare）和佛萊斯諾縣（Fresno）執行了23份搜查令，並逮捕了46名嫌疑人。

調查開始於今年初，是國王縣重案組、聯邦調查局、國王縣地檢長辦公室和加州司法部合作努力的一部分。調查行動中，還逮捕30名參與涉嫌販運人口犯罪計畫的嫌犯。

通過合作，加州司法部特別行動組在全州範圍內為打擊暴力犯罪、有組織犯罪活動、幫派和有組織犯罪集團以及國內毒品販運提供執法。該部門使用最新的技術和先進的調查技術，與地方執法部門一起加強對全州暴力罪犯和有組織犯罪的調查。

邦塔說，此次行動結果突出了加州與執法夥伴正在進行的合作努力，以及對保護社區免遭暴力的承諾。「從追究試圖造成傷害的罪犯的責任到收繳非法槍枝和毒品，我們將繼續對那些威脅到加州人安全和福祉的人採取迅速行動。我們要感謝全州的執法夥伴，感謝他們參與這一巨大的合作努力，以及他們為保護加州人民所做的不懈努力。」

今年4月，邦塔宣布，對北加州犯罪集團進行了長達數月的多機構調查，逮捕了17名重罪罪犯。這些犯罪集團在薩特（Sutter）、沙加緬度、聖荷昆（San Joaquin）、蘇拉諾(Solano)、宇洛（Yolo）和麥塞德（Merced）等縣犯下了大量暴力罪行。

加州 毒品 司法部

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