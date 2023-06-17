灣區空中通勤 聯航擬3年內推出電動飛機

聯合航空提出灣區空中通勤新方式，將與總部位於巴西的Eve航空公司（Eve Air Mobility ）合作，在灣區推出電動通勤航班。（取自Eve航空公司推特）

聯合航空公司（United Airlines）提出了灣區 空中通勤的新方式。聯合航空公司本周宣布，將與總部位於巴西的Eve航空公司（Eve Air Mobility ）合作，在灣區推出電動通勤航班。該公司的目標是在2026年開始提供該項服務，但未公布具體價格。

Eve 航空公司的飛機是電動垂直起降（eVTOL）飛機，百分之百用電驅動，最多可搭乘四名乘客。該公司表示，這些飛機的航程為60英里， 飛機可以完成灣區範圍內的各種航程，包括往返舊金山 國際機場 。

Eve 航空公司共同執行長斯坦（Andre Stein）在一份聲明中指出，「我們的共同目標是在美國人口密度最高的都市地區之一，為舊金山灣區的居民和遊客提供高效且具成本競爭力的通勤。」

斯坦又說：「考慮到灣區的規模、交通、對可持發展的關注、創新以及對增加其它通勤選擇的承諾，eVTOL航班完全適合灣區。」eVTOL 飛機像直升飛機一樣垂直起飛，但這些飛機依靠電動機運行，而不是傳統的內燃機。

Eve 航空公司表示，其飛機「以人為本的設計」，將透過最大限度地減少噪音來確保乘客、飛行員和社區的舒適度。 飛機起飛時將由飛行員操控，但聯合航空公司和 Eve 航空公司希望飛機能自駕飛行。

這些航班真正為舊金山居民服務之前還有很多障礙。 兩家公司表示，他們仍需與地方和州的政府機構以及私營公司合作，「以確保完成適當的基礎設施。」

去年秋天，聯合航空公司向 Eve 航空公司投資1500 萬元，有條件地同意購買200架 eVTOL飛機。 今年3月，該公司宣布與總部位於加州的Archer航空公司（ Archer Aviation） 合作，從2025年開始為芝加哥奧黑爾（O'Hare）國際機場提供空中電動計程車服務。

聯合航空創投公司（United Airlines Ventures） 總裁萊斯克能（ Michael Leskinen ）在一份聲明中表示：「（這種）城市空中交通有可能徹底改變聯合航空公司客戶的工作、生活和旅行方式。」「Eve 航空公司提議的路線是使這種全電動和安靜的通勤，成為灣區居民生活現實的關鍵第一步。」